PFARRKIRCHEN, LKR. ROTTAL-INN. Am Mittwoch, den 29.07.2026, übergab ein 77-jähriger Mann nach einem sogenannten Schockanruf einen niedrigen fünfstelligen Eurobetrag an einen bislang unbekannten Täter. Die Kriminalpolizeiinspektion Niederbayern hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Gegen 14:30 Uhr erhielt der 77-Jährige den Anruf einer bislang unbekannten Frau. Diese gab an, dass die Tochter des Mannes einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe. Zur Abwendung einer angeblich drohenden Strafe sei die Zahlung eines Geldbetrages erforderlich. Im weiteren Verlauf gelang es den Tätern durch geschickte Gesprächsführung, den Senior zur Übergabe eines niedrigen fünfstelligen Eurobetrages zu bewegen.

Die Übergabe des Bargeldes erfolgte an der Wohnanschrift an einen bislang unbekannten männlichen Abholer. Dieser entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung.

Die Telefonate wurden in russischer Sprache geführt, da der 77-Jährige dieser Sprache mächtig ist.

Der Abholer wird wie folgt beschrieben:

männlich

zwischen 40 und 45 Jahr alt

ca. 170cm groß

schlanke Statur

keine Brille

kein Bart

Zeugenaufruf

Personen, die am Mittwoch, den 29.07.2026, gegen 14:30 Uhr insbesondere im Bereich der Alois-Gäßl-Straße, des Bahnwegs oder des Bahnhofsplatzes in Pfarrkirchen verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pfarrkirchen unter der Telefonnummer 08561/9604-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

In diesem Zusammenhang wird nochmals vor der neuen Betrugsmasche mit russischsprachigen Schockanrufen gewarnt: Niederbayern: Polizei warnt vor neuer Betrugsmasche mit russischsprachigen Schockanrufen

Medienkonakt: Polizeipräsidium Niederbayern, PKin Gibis, Tel.: 09421/ 868-1015

Veröffentlicht: 30.07.2026, 09:56 Uhr