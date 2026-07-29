WIEDERGELTINGEN. Der 47-jährige Mann, der seit dem 29.07.2026 in Wiedergeltingen als vermisst galt, ist wohlbehalten aufgefunden worden. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit widerrufen.

Zur Wahrung des Persönlichkeitsrechts bittet das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West darum, die persönlichen Daten – insbesondere das veröffentlichte Bild der Person im Rahmen der Vermisstenfahndung – zu löschen! Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe. (PI Bad Wörishofen)

Bezugsmeldung vom 29.06.2026:

47-Jähriger aus Wiedergeltingen vermisst | Polizei bittet um Mithilfe

WIEDERGELTINGEN. Seit den frühen Morgenstunden des 29.07.2026, gegen 01:00 Uhr, wird ein 47-Jähriger Familienvater aus Wiedergeltingen vermisst. Wer kann Hinweise zu seinem Verbleib geben?

Der 47-Jährige verließ am 29.07.2026, gegen 01:00 Uhr das Einfamilienhaus und kehrte seitdem nicht mehr nach Hause zu seiner Familie zurück. Seitdem ist er unbekannten Aufenthalts.

Aufgrund der bisher bekannten Umstände ist es nicht auszuschließen, dass sich der 47-Jährige in einer hilflosen Lage befindet.

Mögliche Anlaufstellen könnten folgende Örtlichkeiten in Wiedergeltingen sein:

Spazierwege rund um Wiedergeltingen

Wassertretstellen im Bereich Amberg

Beschreibung der Vermissten:

circa 179 cm groß

90 kg, normale Statur

braune, kurze Haare, rasiert 2-Tage-Bart

trägt vermutlich ein dunkles T-Shirt und eine schwarze kurze Jogginghose, zudem trägt er blaue Adidas Sneaker mit bunten Streifen, ebenfalls trägt er eine Brille und eine silberne Gliederkette mit zwei Kreuzen, auffällige Narbe am rechten Bein.

Die bisherigen Suchmaßnahmen der Polizei verliefen ohne Erfolg. Zuletzt gesehen wurde der Vermisste von dessen Ehefrau in den Morgenstunden des 29.07.2026.

Den Link zur Vermisstenfahndung finden Sie hier.

Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten werden an die Polizeiinspektion Bad Wörishofen, Tel. 08247 9680-0, oder jede andere Polizeidienststelle erbeten. (PI Bad Wörishofen)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu), Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).