WEIDEN I.D.OPF. In der Nacht von Donnerstag, 23. Juli 2026, auf Freitag, 24. Juli 2026, geriet ein Gebäude im Stockerhutweg in Weiden in Brand. Im Zuge umfangreicher Ermittlungen identifizierte die Kriminalpolizei Weiden i.d.OPf. einen Tatverdächtigen.

Nach bisherigem Ermittlungsstand brach der Brand am Freitag, 24. Juli, gegen 2 Uhr in einem Gebäude im Stockerhutweg in Weiden aus. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten das Feuer rasch unter Kontrolle bringen und löschen. Personen wurden nicht verletzt. Durch den Brand entstand ein Sachschaden im niedrigen sechsstelligen Eurobereich. Die Brandfahnder der Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. führten unmittelbar nach dem Brand umfangreiche Untersuchungen am Brandort durch. Dabei ergaben sich Hinweise darauf, dass das Feuer vorsätzlich gelegt wurde. Im Rahmen intensiver kriminalpolizeilicher Ermittlungen identifizierten die Ermittler einen 20-jährigen deutschen Tatverdächtigen. Im Rahmen der richterlich angeordneten Wohnungsdurchsuchung konnten zahlreiche Laptops festgestellt werden, die aus einem zurückliegenden Diebstahl sowie aus dem aktuellen Diebstahl aus dem Gebäude stammen. Dem Tatverdächtigen wird daher neben der vorsätzlichen Brandstiftung auch der Diebstahl mehrerer Laptops zur Last gelegt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Weiden i.d.OPf. wurde der Heranwachsende dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Weiden i.d.OPf. vorgeführt. Dieser erließ Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung. Der 20-Jährige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.