ILLERTISSEN. Aufgrund der Öffentlichkeitsfahndung meldeten sich mehrere Zeugen, die den Tatverdächtigen eindeutig identifizieren und teils namentlich benennen konnten. Die weiteren Ermittlungen werden nun von der Polizeiinspektion Illertissen geführt. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen zur Tatzeit 31-Jährigen Deutschen.

Zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte der Vermissten bittet das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West darum, die im Rahmen der Fahndung veröffentlichten personenbezogenen Daten - insbesondere das veröffentlichte Bild der Person - zu löschen! Die Polizei bedankt sich bei den Medien und der Öffentlichkeit für die Unterstützung bei der Fahndung. (PI Illertissen)

Bezugsmeldung vom 28.07.2026:

Öffentlichkeitsfahndung nach vorsätzlicher Körperverletzung | Zeugen gesucht

ILLERTISSEN. Nach dem DFB-Pokalspiel in der 1. Hauptrunde am 16.08.2025 kam es gegen 19:00 Uhr auf dem Fußweg hinter dem Freizeitbad Nautilla in Richtung Berliner Allee zu einer vorsätzlichen Körperverletzung. Ein 48-jähriger Fan des 1. FC Nürnberg erlitt dabei erhebliche Verletzungen im Bereich des Kopfes und der Schulter, weshalb er operiert wurde und einen langen Rehabilitationsprozess durchlief.

Der Täter flüchtete vor Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte. Eine sofort eingeleitete Fahndung im Tatortbereich verlief ohne Erfolg. Trotz eines zeitnahen Zeugenaufrufs und eines vorhandenen Täterbildes konnte der bislang unbekannte Täter bisher nicht identifiziert werden. Daher wird nun eine Öffentlichkeitsfahndung durchgeführt.

Beschreibung des Haupttäters:

Alter: ca. 18–25 Jahre

Statur: schlank, athletisch

Hautfarbe: dunkelhäutig

Größe: ca. 180–185 cm

Frisur: auffälliger Afro-Look

Bekleidung: dunkelblaues, kurzärmeliges Fan-Trikot des FV Illertissen mit FVI-Logo auf der Brust, dunkle Hose (vermutlich Bermuda), Umhängetasche

Besonderheit: Brillenträger

Der unbekannte Täter saß während des Spiels auf einem Tribünenplatz im Block 4 in einer der vorderen Reihen. Es waren weitere, bislang unbekannte Personen am Tatgeschehen beteiligt. Diese werden dringend gebeten, sich bei der Polizei zu melden und den Täter nicht weiter zu schützen.

Hinweise:

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zur Tat, zum Täter oder zu den beteiligten Personen machen können, sich umgehend bei der Polizeiinspektion Illertissen unter der Telefonnummer 07303 96510 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. (PI Illertissen)

Die Fahndung finden Sie hier.

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).