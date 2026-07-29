PECHBRUNN, LKR. TIRSCHENREUTH. In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es in Großschlattengrün zu mehreren Eigentumsdelikten sowie verdächtigen Beobachtungen auf Privatgrundstücken. Unbekannte Täter drangen unter anderem in ein Floristikgeschäft und ein Schützenheim ein. Zudem wurde Bargeld aus einem Pkw entwendet. Die Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. hat die Ermittlungen übernommen und prüft einen Zusammenhang zwischen den einzelnen Taten.

Im Zeitraum zwischen Montag, 27. Juli, 23 Uhr, und Dienstag, 28. Juli, 07 Uhr, sollen bislang unbekannte Täter in die Geschäftsräume eines Floristikbetriebs in der Straße „Am Neubau“ eingedrungen sein. Nach bisherigem Ermittlungsstand gelangten sie vermutlich durch das Aufdrücken einer Schiebetür in das Gebäude und entwendeten aus einem Büro Bargeld im niedrigen dreistelligen Eurobereich. Darüber hinaus soll weiteres Bargeld aus einem dort abgelegten Geldbeutel entwendet worden sein. Sachschaden entstand nach bisherigen Erkenntnissen nicht.

Bereits zwischen Montag, 20:00 Uhr, und Dienstag, 06:00 Uhr, sollen Unbekannte in das Schützenheim in der Dorfstraße eingedrungen sein. Die Täter gelangten über ein vermutlich gekipptes Fenster in das Gebäude. Im Inneren wurden mehrere Schränke und Schubladen durchsucht. Nach derzeitigem Stand wurden keine Waffen entwendet. Ob weiterer Beuteschaden entstanden ist, wird derzeit geprüft. Am Tatort erfolgte eine umfangreiche Spurensicherung.

In derselben Nacht wurde aus einem versperrten Pkw in der Sonnenstraße eine Wechselgeldkasse mit Bargeld im niedrigen dreistelligen Eurobereich entwendet.

Darüber hinaus gingen bei der Polizei mehrere Mitteilungen über verdächtige Personen auf Privatgrundstücken in Großschlattengrün ein. Videoaufzeichnungen zeigen in der Nacht mehrere unbekannte Personen, die sich unberechtigt auf Grundstücken und Terrassen in der Marktredwitzer Straße aufhielten. In einem Fall war eine Person mit Baseballkappe, Gesichtsmaske und Handschuhen ausgestattet. Nach bisherigem Ermittlungsstand kam es in diesen Fällen weder zu Einbruchsversuchen noch zu Diebstählen. Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass die Grundstücke möglicherweise ausgespäht wurden.

Die Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. hat die Ermittlungen in allen Fällen übernommen und prüft, ob die Taten in Zusammenhang stehen. Wer in der Nacht von Montag auf Dienstag im Bereich Großschlattengrün verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0961/401-2222 zu melden. Betreiber privater Videoüberwachungsanlagen werden gebeten, gespeicherte Aufnahmen im betreffenden Zeitraum zu überprüfen und bei Erkenntnissen sich an die Polizei zu wenden.