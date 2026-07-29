LKR. PASSAU. Am Mittwoch, den 29.07.2026, wurden im südlichen Landkreis Passau mehrere richterliche Durchsuchungsbeschlüsse wegen des Verdachts des illegalen Handeltreibens mit Cannabis vollzogen.

In den frühen Morgenstunden wurden Wohn- und Geschäftsräume eines 38-jährigen deutschen Tatverdächtigen durchsucht, welcher im Verdacht steht, Cannabis besessen und damit Handel getrieben zu haben. Die Durchsuchungen wurden durch die Kriminalpolizei Niederbayern mit Unterstützung der Zentralen Einsatzdienste Passau und Straubing, hierbei auch unter Zuhilfenahme von Diensthunden, vollzogen. Insgesamt waren über 40 Polizeikräfte im Einsatz.

Im Zuge der Durchsuchungen wurden mehrere elektronische Geräte, Unterlagen sowie Bargeld im niedrigen fünfstelligen Eurobereich aufgefunden und sichergestellt.

Der Tatverdächtige wurden nach Abschluss der Durchsuchungen entlassen.

Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei Niederbayern unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Passau geführt.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, PKin Gibis, Tel.: 09421/ 868-1015

Veröffentlicht: 29.07.2026, 14:50 Uhr