INGOLSTADT, BAYREUTH, 29.07.2026_Tatverdächtiger nach Betrug und Taschenraub in Haft

Wie bereits am 22.07.2026 mitgeteilt, wurde in Ingolstadt eine Rentnerin Opfer eines Betrugs, in dessen Rahmen ein bis dahin unbekannter Täter ihre Tasche raubte.

Auf den Zeugenaufruf hin meldeten sich zwei minderjährige Zeugen bei der Polizei. Sie konnten nähere Angaben zum Kennzeichen des Fluchtfahrzeugs machen.

Im Rahmen weiterer umfangreicher Ermittlungen durch die Kriminalpolizei Ingolstadt konnte schließlich das Tatfahrzeug ermittelt werden.

Am 28.07.2026 stellten Beamte der Verkehrspolizei Bayreuth dieses Fahrzeug bei einer Kontrolle fest. Nachdem die Geschädigte den Fahrer eindeutig als Täter wiedererkannte, wurde er nach Ingolstadt verbracht und heute auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Richter vorgeführt.

Dieser erließ Haftbefehl. Der 20-jährige polnische Staatsbürger wurde inzwischen in eine Justizvollzugsanstalt überführt.

Ursprüngliche Mitteilung:

Ingolstadt, 22.07.2026

Rabiater Täter raubt Seniorin die Tasche

Gestern Nachmittag wurde in Ingolstadt eine Rentnerin Opfer eines Betrugs, in dessen Rahmen ihr ein bislang unbekannter Täter ihre Tasche raubte. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise.

Gegen 12.00 Uhr erhielt eine über 70-Jährige einen Anruf von einem angeblichen Arzt des Klinikums Ingolstadt. Dieser gab vor, die Tochter hätte eine Krebserkrankung und benötige nun dringend ein teures Medikament, das allerdings von der Krankenkasse nicht bezahlt werde. Da die ältere Dame im Hintergrund eine weibliche Stimme weinen hörte und annahm, dass es sich um ihre Tochter handelt, glaubte sie dem Betrüger.

Sie traf sich gegen 14.00 Uhr mit einem männlichen Abholer vor ihrer Wohnadresse, um ihm 26 000 Euro zu übergeben. Noch bevor sie dies tun konnte, entriss der Mann ihr die unter dem Arm eingeklemmte Tasche und stieg in einen schwarzen Mercedes ein. Während die Geschädigte versuchte, die Tür des Pkw zu öffnen, fuhr der Täter bereits los, wodurch die Seniorin zu Boden stürzte.

Sie zog sich dabei Schürfwunden zu.

Der Abholer wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 20 – 30 Jahre, normale Statur, kurze helle Haare, trug schwarze/dunkle Kleidung