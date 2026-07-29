BAYREUTH. Ein Seniorenehepaar aus Bayreuth fiel mutmaßlichen Telefonbetrügern zum Opfer und übergab eine Geldsumme rund 330.000 Euro. Die Kriminalpolizei Bayreuth ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen nahmen unbekannte Täter telefonisch Kontakt zu dem Seniorenehepaar auf und täuschten eine Notlage der Tochter vor. Diese sei angeblich schwer krank und benötige dringend Medikamente aus dem Ausland. Im Glauben, ihrer Tochter zu helfen, übergab das Ehepaar das Geld.

Die Übergabe fand nach derzeitigen Erkenntnissen im Zeitraum von Montag, 20. Juli 2026, bis Montag, 27. Juli 2026, in den Abendstunden zwischen 20 Uhr und 23 Uhr im Bereich des Asternwegs statt. Vermutlich hielt sich der Geldabholer vor der Übergabe auf einer Sitzbank im Bereich der Kreuzung Langen Zeile / Asternweg auf.

Der unbekannte Abholer wird wie folgt beschrieben: Er ist etwa 30 Jahre alt, zirka 170 Zentimeter groß, hat kurze dunkelbraune Haare, keinen Bart und trägt keine Brille. Zudem sprach er hochdeutsch.

Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise.

Wer im Zeitraum von Montag, 20. Juli 2026, bis Montag, 27. Juli 2026, insbesondere zwischen 20 Uhr und 23 Uhr, im Bereich des Asternwegs oder der Kreuzung Langen Zeile / Asternweg verdächtige Personen bemerkt hat, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0921/506-0 bei der Kriminalpolizei Bayreuth zu melden.