BREITENBRUNN / LKR. UNTERALLGÄU. Am 03.04.2026 wurde ein 33-Jähriger tot auf seinem Einhödhof nahe des bayerischen Ortes Bedernau gefunden. Ermittlungen ergaben, dass der Geschädigte in der Nacht vom 31.03.2026 auf den 01.04.2026 mit einem Gewehr erschossen wurde.

Der 33-Jährige lebte als Selbstversorger, betrieb eine solidarische Landwirtschaft, hielt Kurse zu verschiedenen Themen ab und bot auch Stellplatze für durchreisende Camper an.

Für die Polizei ist die Beantwortung folgender Fragen von Bedeutung:

Haben Sie zwischen dem 31.03.2026 und dem 01.04.2026 im Bereich Bedernau/Kunzach verdächtige Beobachtungen gemacht?

Sind Ihnen in diesem Zeitraum ortsfremde oder verdächtige Personen sowie Fahrzeuge aufgefallen?

Kennen Sie Personen aus dem Umfeld des Getöteten oder des Tatorts, die über ein legales oder illegales Gewehr verfügen und im Umgang mit diesem geübt sind?

Kennen Sie Personen aus dem Umfeld des Getöteten oder des Tatorts, die nach dem 01.04.2026 versucht haben, ein legal besessenes Gewehr zu veräußern?

Kennen Sie Personen aus dem Umfeld des Getöteten oder des Tatorts, die nach dem 01.04.2026 wegen eines Hörschadens aufgefallen sind oder sich deshalb in ärztliche Behandlung gegeben haben?

Wir bitten Sie, Ihre Hinweise telefonisch unter 0831 100-499 oder per E-Mail an pp-sws.memmingen.kpi.soko@polizei.bayern.de oder jeder anderen Polizeidienststelle mitzuteilen.

Für entscheidende Hinweise, die zu einer Festnahme des Täters führen, ist eine Belohnung in Höhe von bis zu 5.000 Euro ausgesetzt. Näheres hierzu kann dem Fahndungsplakat entnommen werden.

Das Fahndungsplakat finden Sie unter diesen Link. (KPI Memmingen)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).