Mobile Wache unterwegs
Die aktuellen Termine sind für Sie unter folgendem Link aufgeführt:
Die Bayerische Polizei - Termine der Mobilen Wache des PP SWN
Hochfeld – Im Zeitraum von Mittwoch (22.07.2026), 08.30 Uhr, bis Donnerstag (23.07.2026), 14.30 Uhr, beschädigten ein oder mehrere unbekannte Täter die Heckstoßstange eines geparkten Autos in der Von-der-Tann-Straße.
Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 €.
Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung.
Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 zu melden.
Lechhausen – Am Dienstag (28.07.2026) im Zeitraum von 12.30 Uhr bis 13.30 Uhr beschädigten ein oder mehrere unbekannte Täter ein geparktes Auto in der Humboldtstraße und entfernten sich im Nachgang unerkannt.
Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3.000€.
Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort.
Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2710 zu melden.
Lechhausen – Am Dienstag (28.07.2026) verursachte ein 22-jähriger Autofahrer alkoholisiert einen Unfall.
Gegen 22.00 Uhr fuhr der Autofahrer rückwärts gegen ein geparktes Auto. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten eine Alkoholisierung bei dem 22-Jährigen fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Konzentration von über 0,7 Promille.
Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme.
Die Polizei ermittelt gegen den 22-Jährigen nun wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohols.
Der 22-Jährige besitzt die ungarische Staatsangehörigkeit.
Haunstetten-Siebenbrunn – Im Zeitraum von Montag (27.07.2026), 23:00 Uhr bis Dienstag (28.07.2026), 07:45 Uhr kam es zu einem Pkw-Aufbruch in der Bürgermeister-Ulrich-Straße.
Ein bislang unbekannter Täter schlug die Seitenscheibe eines geparkten BMW und eines Audis ein. Aus dem BMW entwendete der unbekannte Täter eine Tasche.
Der Beuteschaden beläuft sich auf einen niedrigen dreistelligen Betrag.
Der Sachschaden beträgt etwa 3.000 Euro.
Die Polizei ermittelt nun in zwei Fällen wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls aus einem Kfz und Sachbeschädigung.
Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.
1174 – Verkehrspolizei ermittelt u.a. nach Urkundenfälschung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis
Oberhausen – Am Dienstag (28.07.2026), gegen 11:30 Uhr fuhr ein 20-Jähriger mit einem Audi auf der Donauwörther Straße.
Der Pkw fiel den Beamten auf, da nur das hintere Kennzeichen angebracht war.
Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass das angebrachte Kennzeichen im Vorfeld von einem Passat entwendet wurde und der 20-Jährige zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Weiter zeigte der 20-Jährige drogentypisches Verhalten. Ein durchgeführter Drogentest verlief positiv auf THC.
Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt, veranlassten eine Blutentnahme und stellten das Kennzeichen sicher.
Die Verkehrspolizei ermittelt nun unter anderem wegen Urkundenfälschung, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Verstößen nach dem Pflichtversicherungsgesetz und dem Straßenverkehrsgesetz.
Der 20-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.
Oberhausen – Am Dienstag (28.07.2026), gegen 09:00 Uhr kam es zu einem Ladendiebstahl in der Neuhäuserstraße.
Ein 28-Jähriger entwendete in einem Discounter ein Feuerzeuggas und passierte den Kassenbereich. Ein 19-Jähriger Mitarbeiter sprach den 28-Jährigen daraufhin an. Daraufhin beleidigte der 28-Jährige den 19-Jährigen und bedrohte in mit einer Schere.
Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls mit Waffen und Bedrohung.
Der 28-Jährige hat die afghanische Staatsangehörigkeit.
Inningen – Im Zeitraum von Dienstag (28.07.2026), 09:30 Uhr – 11:00 Uhr kam es zu einem Einbruch in der Steingadener Straße.
Ein oder mehrere unbekannte Täter verschafften sich in Abwesenheit des Geschädigten gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus und entwendeten Wertgegenstände.
Der Beuteschaden ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.
Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Einbruchsdiebstahls.
Hinweise nimmt die Krimimalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.
Innenstadt – Im Zeitraum von Montag (27.07.2026), 23:30 Uhr bis Dienstag (28.07.2026), 11:00 Uhr kam es zu einem Einbruch in einer Gaststätte in der Otto-Lindenmeyer-Straße.
Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zur Gaststätte, durchwühlten die Innenräume und entwendeten Bargeld aus einer Kasse.
Der Sach- und Beuteschaden ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.
Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Diebstahls im besonders schweren Fall.
Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.
A8 FR München / zw. AS Zusmarshausen und Adelsried – Am Dienstag (28.07.2026) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autos auf der A8.
Gegen 14.45 Uhr wechselte ein 65-jähriger Autofahrer vom mittleren auf den linken Fahrstreifen und übersah hier eine 37-jährige Autofahrerin. Der 65-Jährige touchierte das Fahrzeug der 37-Jährigen. Diese touchierte auf Grund eines Ausweichmanövers mit der Betonschutzwand.
Durch den Unfall wurde niemand verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 18.000€.
Auf Grund der Unfallaufnahme kam es in diesem Zeitraum vorübergehend zu Verkehrsbeeinträchtigungen.
Die Polizei ermittelt nun gegen den 65-Jährigen wegen eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung.
Der 65-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.
Dillingen - Am Dienstag (28.07.2026) wurde die Polizei über einen Knall aus der Straße „Am Galgenberg“ informiert.
Gegen 21.15 Uhr teilten Anwohner einen Knall mit. Die Polizei und Feuerwehr rückten aus. Vor Ort stellte die Polizei eine Plastikflasche mit chemischem Inhalt fest, welche durch den Kontakt mit Aluminium umsetzte. Eine zweite Flasche lag unbeschädigt vor Ort. Inhalt beider Flaschen waren nach ersten Erkenntnissen handelsüblicher Rohrreiniger, Wasser und Aluminium. Es wurde keine Person verletzt.
Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung wurden mehrere Jugendliche kontrolliert und drei davon als Tatverdächtige identifiziert.
Nach derzeitigen Erkenntnissen ist der Hintergrund der Tat ein bereits länger andauernder Streit zweier ukrainisch stämmiger Jugendgruppen.
Die drei Tatverdächtigen sind einmal 14 und zweimal 15 Jahre alt und haben die ukrainische Staatsangehörigkeit.
Die KPI Dilllingen ermittelt nun wegen versuchter Sachbeschädigung, versuchter Brandstiftung und dem Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion.
Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der KPI Dillingen, unter der Telefonnummer 09071 / 560, zu melden.
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