Hochfeld – Im Zeitraum von Mittwoch (22.07.2026), 08.30 Uhr, bis Donnerstag (23.07.2026), 14.30 Uhr, beschädigten ein oder mehrere unbekannte Täter die Heckstoßstange eines geparkten Autos in der Von-der-Tann-Straße.

Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 €.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 zu melden.