EBERMANNSTADT / HAUSEN, LKR. FORCHHEIM. Einem aufmerksamen Streifenteam der Polizeiinspektion Forchheim ist es zu verdanken, dass ein gestohlenes Auto wieder aufgefunden werden konnte. Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt nun zur Tat und bittet um Zeugenhinweise.

Ende Juni zeigte ein Gebrauchtwagenhändler den Diebstahl eines Dacia Logan an. Das abgemeldete Fahrzeug stand ohne Kennzeichen auf dem frei zugänglichen Betriebsgelände in Ebermannstadt und war dort zusammen mit weiteren Gebrauchtwagen abgestellt.

Rund vier Wochen später, am gestrigen Dienstag, 28. Juli 2026, entdeckte eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Forchheim in der Heroldsbacher Straße in Hausen einen geparkten Dacia ohne Kennzeichen. Sie nahmen den Wagen näher unter die Lupe und überprüften angebrachte Individualnummern – mit Erfolg. Es handelte sich um das Ende Juni gestohlene Fahrzeug.

Die Beamten stellten den Wagen sicher und übergaben ihn nach der Spurensicherung an den rechtmäßigen Eigentümer.

Die Kriminalpolizei Bamberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl in der Straße „Kalkwerk“ in Ebermannstadt oder zum Abstellen des Fahrzeugs in Hausen geben können, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 zu melden.