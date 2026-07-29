BAMBERG. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch setzte ein Unbekannter Altpapier vor einem Mehrfamilienhaus in Brand. Das Feuer griff auf die hölzerne Hauseingangstür über. Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung und sucht nach Zeugen.

Kurz vor 3 Uhr bemerkten Zeugen den Brand an einem Mehrfamilienhaus in der Dominikanerstraße und verständigten den Notruf. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein Unbekannter einen unmittelbar vor der hölzernen Hauseingangstür abgelegten Stapel Altpapier angezündet. Die Flammen griffen auf die Hauseingangstür über und zerstörten sie völlig. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr gelang es Polizeibeamten, den Brand mit Feuerlöschern weitestgehend einzudämmen.

Die Feuerwehr löschte den Brand vollständig und brachte die sieben Hausbewohner vorsorglich ins Freie. Verletzt wurde niemand.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 20.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung aufgenommen. Zeugen, die in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, insbesondere kurz vor 3 Uhr, verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Dominikanerstraße bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 bei der Kriminalpolizei Bamberg zu melden.