STEGAURACH, LKR. BAMBERG. Unbekannte Täter sind am Dienstagnachmittag in ein Wohnhaus eingebrochen und haben Schmuck sowie weitere Wertgegenstände entwendet. Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Einbrecher zwischen 13.45 Uhr und 17.20 Uhr über eine aufgehebelte Terrassentür Zugang zu dem Haus in der Straße „Zum Steinigt“. Im Inneren durchsuchten sie die Räume und entwendeten Schmuck sowie weitere Wertgegenstände im Gesamtwert von mehreren tausend Euro.

Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Straße „Zum Steinigt“ beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 zu melden.