1105. Einbruch in ein Schreibwarengeschäft – Neuperlach

Im Zeitraum von Dienstag, 28.07.2026, ca. 01:00 Uhr, bis 02:00 Uhr, kam es in Neuperlach zu einem Einbruch in ein Schreibwarengeschäft.

Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich gewaltsam Zutritt über die Eingangstür des Geschäfts und gelangte so in die Verkaufsräume. Dort entwendete er Zigaretten und Tabakwaren. Anschließend verließ er das Geschäft. Wenige Minuten später betrat der Täter das Geschäft erneut, entwendete weitere Tabakwaren und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung.

Der Entwendungsschaden beläuft sich auf einen niedrigen fünfstelligen Eurobetrag.

Nachdem der Einbruch entdeckt wurde, verständigte der Inhaber direkt den Polizeinotruf 110.

Vor Ort führte die Münchner Kriminalpolizei umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 52.

Täterbeschreibung:

Männlich, ca. 1,80 m groß, schlank, dunkle Haare, hellhäutig, bekleidet mit einer grauen Hose, grauen Schuhen, einem schwarzen bzw. grauen Käppi, einem schwarzen Tuch vor dem Gesicht sowie hellgrünen Handschuhen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des Oskar-Maria-Graf-Rings, des Stempligerangers oder des Karl-Marx-Rings Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1106. Unfall zwischen einer Fußgängerin und einer Tram; eine Person verletzt – Neuhausen

Am Dienstag, 28.07.2026, gegen 08:45 Uhr, wollte eine 18-Jährige mit deutscher Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in München als Fußgängerin die Arnulfstraße auf Höhe des Steubenplatzes an einer Lichtzeichenanlage überqueren. Nach bisherigen Erkenntnissen zeigte die Ampel zu diesem Zeitpunkt für sie Rotlicht. Zeitgleich befuhr eine Trambahn die Arnulfstraße in Richtung stadteinwärts.

Der Trambahnfahrer erkannte die Fußgängerin und leitete sofort eine Schnellbremsung ein. Ein Zusammenstoß konnte jedoch nicht mehr verhindert werden. Die 18-Jährige wurde von der Trambahn erfasst.

Die Fußgängerin wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Münchner Krankenhaus gebracht. Der Trambahnfahrer sowie die Fahrgäste blieben unverletzt.

An der Trambahn entstand ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

Während der Unfallaufnahme musste der Kreuzungsbereich für rund 45 Minuten gesperrt werden. Es kam zu mäßigen Verkehrsbehinderungen sowie Einschränkungen im Trambahnverkehr.

Die weiteren Ermittlungen führt die Münchner Verkehrspolizei.

1107. Festnahme eines Tatverdächtigen nach exhibitionistischer Handlung – Ramersdorf-Perlach

Am Dienstag, 28.07.2026, gegen 12:40 Uhr, befand sich eine 28-Jährige mit russischer Staatsangehörigkeit und Wohnsitz im Landkreis Augsburg im Bereich des Ostparks. Dabei bemerkte sie einen ihr unbekannten Mann, der nach bisherigen Erkenntnissen sexuelle Handlungen an sich selbst vollzog. Die 28-Jährige verständigte daraufhin die Polizei.

Sofort wurden mehrere Polizeistreifen zur Einsatzörtlichkeit geschickt. Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte ein Tatverdächtiger, ein 33-Jähriger mit türkischer Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in München, vor Ort angetroffen und vorläufig festgenommen werden.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen, einer erkennungsdienstlichen Behandlung sowie der Entnahme einer DNA-Probe wurde der Tatverdächtige wieder entlassen.

Der 33-Jährige wurde wegen exhibitionistischer Handlung angezeigt. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Kommissariat 15.

1108. Wohnungsbrand – Gräfelfing

Am Dienstag, 28.07.2026, gegen 06:20 Uhr, stellte eine Passantin eine Rauchentwicklung aus einem Mehrfamilienhaus in Gräfelfing fest und verständigte die Feuerwehr.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte wurden offene Flammen aus einer Wohnung festgestellt. Die Feuerwehr begann umgehend mit den Löscharbeiten. Der 30-jährige deutsche Bewohner befand sich nicht in der Wohnung und konnte telefonisch erreicht werden.

Bei dem Brand wurde niemand verletzt.

An der Wohnung entstand ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich.

Die Brandursache ist bislang unklar.

Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zur Brandursache, führt das Kommissariat 13 der Münchner Kriminalpolizei.

1109. Festnahme eines Tatverdächtigen nach Einbruch in einen Verbrauchermarkt – Ludwigsvorstadt

Am Mittwoch, 29.07.2026, gegen 01:15 Uhr, beobachtete ein Passant, wie ein Mann gewaltsam in einen Verbrauchermarkt im Bereich der Lindwurmstraße eindrang. Der Zeuge verständigte daraufhin den Polizeinotruf 110.

Sofort wurden mehrere Polizeistreifen zur Einsatzörtlichkeit geschickt. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte ein 44-jähriger deutscher Tatverdächtiger ohne festen Wohnsitz in Deutschland noch im Markt hinter dem Kassenbereich angetroffen und vorläufig festgenommen werden.

Vor Ort führte die Münchner Kriminalpolizei umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch.

Der Tatverdächtige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt.

Die weiteren Ermittlungen wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls führt das Kommissariat 52 der Münchner Kriminalpolizei.

1110. Festnahme eines Tatverdächtigen nach organisiertem Callcenterbetrug, sog. Schockanruf durch falschen Arzt – Obersendling

Am Dienstag, 28.07.2026, gegen 20:45 Uhr, erhielt eine über 80-jährige deutsche Rentnerin mit Wohnsitz in München einen Anruf einer bislang unbekannten Täterin. Diese gab sich als behandelnde Ärztin ihrer angeblich an Krebs erkrankten Tochter aus und forderte zunächst 40.000 Euro für eine dringend erforderliche Behandlung.

Die Seniorin erkannte den Betrugsversuch sofort und wies ihren über 80-jährigen Ehemann an, den Polizeinotruf 110 zu verständigen, während sie das Gespräch mit der Anruferin fortführte.

Im weiteren Verlauf wurde die Seniorin aufgefordert, das Bargeld in einer Tüte vor ihrem Wohnanwesen abzulegen. Ein angeblicher Mitarbeiter des „ärztlichen Bereitschaftsdienstes“ werde das Geld abholen.

Unmittelbar nachdem ein 20-jähriger serbischer Tatverdächtiger ohne festen Wohnsitz als Abholer das vermeintliche Bargeld entgegengenommen hatte, wurde er von Polizeibeamten vorläufig festgenommen. Dabei wurde der Tatverdächtige leicht verletzt.

Der Tatverdächtige wurde im Anschluss zur weiteren Sachbearbeitung zu einer Polizeidienststelle gebracht und anschließend der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Ein Ermittlungsrichter entscheidet heute über den Erlass eines Haftbefehls.

Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zu möglichen Mittätern, führt das Kommissariat 61.

1111. Festnahme von drei Tatverdächtigen nach illegalem Handel mit Betäubungsmitteln – Laim

Am Samstag, 25.07.2026, gegen 18:45 Uhr, unterzog eine zivile Polizeistreife einen Opel, Pkw, und dessen Insassen auf der Elsenheimer Straße einer Verkehrskontrolle. Die Fahrerin, eine 19-Jährige mit deutscher Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in München befand sich mit zwei Mitfahrern im Fahrzeug. Bei den Mitfahrern handelte es sich um einen 17- und einen 19-Jährigen, beide mit deutscher Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in München.

Im Rahmen der Kontrolle konnte im Fußraum hinter dem Beifahrersitz eine größere Menge Kokain aufgefunden werden. Zudem führte der 17-Jährige einen vierstelligen Bargeldbetrag sowie ein Tierabwehrspray mit sich. Alle drei Insassen wurden deshalb vorläufig festgenommen und wegen des illegalen Handelns mit Betäubungsmitteln angezeigt. Das Betäubungsmittel, das Tierabwehrspray sowie das Bargeld und die Mobiltelefone wurden beschlagnahmt.

Die Wohnungen der beiden Mitfahrer wurden anschließend durchsucht. Dabei wurden am Wohnsitz des 17-Jährigen u.a. ein Messer und eine PTB-Waffe aufgefunden und sichergestellt. Bei der Wohnungsdurchsuchung des 19-Jährigen wurde Marihuana aufgefunden und sichergestellt.

Die 19-Jährige wurde noch erkennungsdienstlich behandelt und alle Tatverdächtigen wurden nach Abschluss der polizeilichen Sachbearbeitung wieder entlassen.

Das Kommissariat 82 hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Im Fokus der Ermittlungen stehen insbesondere wem das Betäubungsmittel zuzuordnen ist und wie sich die jeweiligen individuellen Tatbeteiligungen darstellen.