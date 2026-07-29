REGEN, LKR. REGEN. Die seit dem 25.07.2026 vermisste 64-jährige Frau wurde tot aufgefunden.

Am Dienstag, den 28.07.2026, gegen 10:30 Uhr konnte die 64-Jährige nach einem Hinweis einer Hausbewohnerin in einer Wohnung aufgefunden werden. Es konnte nur noch der Tod festgestellt werden.

Die weiteren Ermittlungen zu den Todesumständen werden durch die Staatsanwaltschaft Deggendorf und das Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Straubing geführt. Die Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Deggendorf hat heute zur Klärung des Ablebens auf Antrag der Staatsanwaltschaft eine Obduktion angeordnet.

Das Polizeipräsidium Niederbayern bedankt sich bei den Medien für die Mithilfe und Unterstützung bei der Öffentlichkeitsfahndung. Es wird gebeten, alle übersandten Lichtbilder und datenschutzrechtlich relevanten Personendaten aus ihren Unterlagen und EDV-Anlagen dauerhaft zu löschen!

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, PKin Gibis, Tel.: 09421/ 868-1015

Veröffentlicht: 29.07.2026, 11:05 Uhr