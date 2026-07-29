FEILITZSCH, LKR. HOF. Bei Drescharbeiten ist am Dienstagnachmittag auf einem Feld bei Münchenreuth eine männliche Leiche aufgefunden worden. Mit hoher Wahrscheinlichkeit handelt es sich um den seit Anfang Juli vermissten 65-Jährigen. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen übernommen.

Ein Zeuge entdeckte den Leichnam während der Arbeiten auf einem Feld bei Münchenreuth und verständigte die Polizei. Die Leiche befand sich bereits in einem stark verwesten Zustand.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen handelt es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um den seit Anfang Juli vermissten 65-jährigen Mann aus einem Wohn- und Pflegeheim in Münchenreuth.

Eine Obduktion soll nun die Identität sowie die genaue Todesursache abschließend klären. Hinweise auf eine Fremdeinwirkung liegen nicht vor. Derzeit ist von einem Unglücksfall auszugehen.

Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei Hof.