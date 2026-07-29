Lkw übersieht Pkw beim Überholen – Vollsperrung A96

TÜRKHEIM/A96. Am Abend des 28.07.2026 befuhren ein 50-jähriger Kraftfahrer mit seinem LKW, sowie ein 32-jähriger Pkw-Lenker die A96 in Fahrtrichtung Lindau. Der Pkw-Fahrer befand sich bereits im Überholvorgang, als der Lkw den Pkw des 32-Jährigen übersah und ebenfalls zum Überholen ausscherte. Es kam dabei zur seitlichen Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Im Pkw befand sich neben dem Fahrer ein weiterer Insasse, welcher durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden musste. Die Pkw-Insassen wurden beide leicht verletzt und zur Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstanden Schäden in Höhe von ca. 35.000,- Euro. Der Pkw musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Die A96 wurde im Bereich der Unfallstelle für den Zeitraum der Unfallaufnahme vollgesperrt. Zur Absicherung kam die Feuerwehr vor Ort. (APS Memmingen)

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