PRETZFELD, LKR. FORCHHEIM. Bei einem Verkehrsunfall an einem Bahnübergang sind am Dienstagnachmittag eine 37-jährige Autofahrerin und ihr einjähriges Kind schwer verletzt worden. Die Unfallaufnahme dauert derzeit an. Die Bahnstrecke ist gesperrt. (Stand 17.35 Uhr)

Nach bisherigen Erkenntnissen kam es gegen 15.20 Uhr am unbeschrankten Bahnübergang der Staatsstraße 2760 aus noch ungeklärter Ursache zu einer Kollision zwischen einem Zug der Agilis und einem Opel. In dem Auto befanden sich die 37-jährige Fahrerin und ihr einjähriges Kind.

Beide erlitten schwere Verletzungen und kamen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die rund 60 Fahrgäste im Zug blieben unverletzt und konnten ihre Reise mit einem eingerichteten Schienenersatzverkehr fortsetzen.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bamberg unterstützt ein Unfallsachverständiger die Beamten der Polizeiinspektion Ebermannstadt bei der Unfallaufnahme. Die eingleisige Bahnstrecke bleibt für die Dauer der polizeilichen Maßnahmen gesperrt.