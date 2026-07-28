Haunstetten – Am Montag (27.07.2026) kam es zu einem Verkehrsunfall an der Einmündung Schafweidstraße / Unterer Talweg. Ein 91-jähriger Fahrradfahrer wurde dabei tödlich verletzt.

Gegen 15.00 Uhr befuhr eine 33-jährige Autofahrerin den Unteren Talweg in südliche Richtung. An der Einmündung zur Schafweidstraße übersah sie den vorfahrtsberechtigten 91-jährigen Fahrradfahrer, woraufhin es zum Zusammenstoß kam.

Der 91-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, wo er später seinen Verletzungen erlag.

Der genaue Unfallhergang ist aktuell Gegenstand der laufenden polizeilichen Ermittlungen. Zur Klärung wurde ein Gutachter hinzugezogen.

Die Polizei ermittelt gegen die 33-Jährige nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung.

Die 33-Jährige besitzt die mazedonische Staatsangehörigkeit.