Mobile Wache unterwegs
Die aktuellen Termine sind für Sie unter folgendem Link aufgeführt:
Die Bayerische Polizei - Termine der Mobilen Wache des PP SWN
Haunstetten – Am Montag (27.07.2026) kam es zu einem Verkehrsunfall an der Einmündung Schafweidstraße / Unterer Talweg. Ein 91-jähriger Fahrradfahrer wurde dabei tödlich verletzt.
Gegen 15.00 Uhr befuhr eine 33-jährige Autofahrerin den Unteren Talweg in südliche Richtung. An der Einmündung zur Schafweidstraße übersah sie den vorfahrtsberechtigten 91-jährigen Fahrradfahrer, woraufhin es zum Zusammenstoß kam.
Der 91-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, wo er später seinen Verletzungen erlag.
Der genaue Unfallhergang ist aktuell Gegenstand der laufenden polizeilichen Ermittlungen. Zur Klärung wurde ein Gutachter hinzugezogen.
Die Polizei ermittelt gegen die 33-Jährige nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung.
Die 33-Jährige besitzt die mazedonische Staatsangehörigkeit.
Oberhausen – Am Montag (27.07.2026) beging eine 24-Jährige einen Ladendiebstahl in einem Supermarkt in der Sallingerstraße. Anschließend versuchte sie einen Mitarbeiter des Marktes zu verletzen und leistete Widerstand gegen die eingesetzten Polizeibeamten.
Gegen 16.15 Uhr nahm die 24-Jährige mehrere Nahrungsmittel an sich und wollte den Kassenbereich ohne zu bezahlen verlassen. Ein Sicherheitsmitarbeiter versuchte die 24-Jährige aufzuhalten. Dabei warf die Frau verschiedene Gegenstände auf den Mann und versuchte ihn zu schlagen.
Der Mitarbeiter konnte die 24-Jährige bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Beim Eintreffen der Beamten versuchte die Frau nach diesen zu treten.
Die 24-Jährige wurde zur Dienststelle gebracht. Hierbei beleidigte und bedrohte sie einen Polizeibeamten. Da die Frau augenscheinlich alkoholisiert war, wurde eine Blutentnahme angeordnet und durch die Polizei veranlasst. Anschließend wurde die Frau entlassen.
Kurze Zeit später suchte die 24-Jährige erneut den Supermarkt auf und beging einen weiteren Diebstahl. Da weitere Straftaten durch die 24-Jährige zu erwarten waren, wurde sie in den Polizeiarrest gebracht.
Die Polizei ermittelt nun wegen versuchtem räuberischem Diebstahl, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und weiterer Delikte.
Die 24-Jährige hat die deutsche Staatsangehörigkeit.
Oberhausen – Im Zeitraum vom Sonntag (26.07.2026), 21.30 Uhr bis Montag (27.07.2026), 07.45 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter ein E-Bike aus einer Garage in der Äußere Uferstraße.
Der Geschädigte versperrte das blau/schwarze E-Bike der Marke Cube in der Garage, bei seiner Rückkehr war dieses verschwunden.
Der entstandene Beuteschaden beläuft sich auf ca. 5.500 Euro.
Zeugen, die Hinweise auf den Täter oder den Verbleib des Fahrrades geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg West, unter der Tel. 0821/323-1510 zu melden.
Die Polizei ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls eines Fahrrades gegen den unbekannten Täter.
Göggingen – Am Sonntag (26.07.2026), gegen 01.45 Uhr wurden durch zwei unbekannte Täter ein E-Bike der Marke Stack und einen Fahrradanhänger der Marke Qeridoo in der Erzgebirgsstraße entwendet.
Ein Anwohner beobachtete die Täter, als sie ein weiteres Fahrrad entwenden wollten. Auf dessen Ansprache flüchteten die beiden unbekannten Täter.
Der entstandene Beuteschaden beläuft sich auf ca. 4.000 Euro.
Zeugen, die Hinweise auf den Täter oder den Verbleib des Fahrrades geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd, unter der Tel. 0821/323-2710 zu melden.
Die Polizei ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls eines Fahrrades gegen die unbekannten Täter.
Innenstadt – Am Montag (27.07.2026) kam es zu einem Polizeieinsatz in der Schützenstraße. Ein 37-Jähriger bedrohte hier einen Nachbarn und zielte mit einer Schreckschusswaffe aus dem Fenster.
Gegen 20.30 Uhr bedrohte der 37-Jährige seinen Nachbar, indem er aus dem Fenster Beleidigungen und verfassungsfeindliche Parolen brüllte und hierzu mit einer Waffe aus dem Fenster zielte.
Kurze Zeit später konnte der 37-Jährige beim Verlassen der Wohnung widerstandslos festgenommen werden.
Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung fanden Polizeikräfte eine Schreckschusswaffe und weitere gefährliche Gegenstände, diese Beamte sicherstellten. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Blutentnahme an, die durch die Polizei veranlasst wurde.
Der 37-Jährige befand sich augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand und wurde anschließend in ein entsprechendes Krankenhaus gebracht.
Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Bedrohung, Verstößen nach dem Waffengesetz und Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen gegen den 37-Jährigen.
Der 37-Jährige hat die deutsche Staatsangehörigkeit.
Augsburg – Im Zeitraum von Freitag (24.07.2026), 23.30 Uhr, bis Samstag (25.07.2026), 09.30 Uhr, entwendeten ein oder mehrere unbekannte Täter ein Quad in der Afrastraße.
Der Beuteschaden beläuft sich auf einen unteren zweistelligen Betrag.
Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Diebstahls.
Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der 0821/323-3821 zu melden.
Augsburg – Am Sonntag (26.07.2026) führte die Polizeiinspektion Augsburg Ost Schwerpunktkontrollen zur Geschwindigkeitsüberwachung in der Derchinger Straße durch. In diesem Zusammenhang stellten die Beamten einen 24-jährigen Autofahrer mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit fest.
Gegen 23.00 Uhr führten die Beamten eine Geschwindigkeitsmessung beim 24-Jährigen durch. Hier wurde eine Geschwindigkeit von 105 km/h bei erlaubten 50 km/h festgestellt.
Auf Grund der Gesamtumstände ermittelt die Polizei nun wegen des Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennens gegen den 24-Jährigen.
Der 24-Jährige hat die deutsch-türkische Staatsangehörigkeit.
------------------- In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Augsburg -----------------
Donauwörth - Am Sonntag (26.07.2026) fand ein geplanter Einsatz der Kriminalpolizei Dillingen im Auftrag der Staatsanwaltschaft Augsburg statt.
Die Beamten des Rauschgiftkommissariats führten bereits seit Monaten umfangreiche Ermittlungen u.a. wegen des Verdachtes von Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz gegen mehrere Personen aus dem Raum Donauwörth durch.
Im Zuge der Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht einer bevorstehenden Kurierfahrt aus dem Ausland. Das Fahrzeug konnte durch Kräfte der Polizei lokalisiert und die 36-jährige Fahrerin festgenommen werden. Bei der Kurierfahrerin wurde Cannabis im unteren zweistelligen Kilogrammbereich sichergestellt.
Im Nachgang erfolgte eine Durchsuchung von insgesamt fünf Objekten im Raum Donauwörth. Im Zuge des koordinierten Einsatzes wurden ein 34- und ein 31-jähriger Mann sowie eine 30- und 27-jährige Frau vorläufig festgenommen. Im Rahmen der Durchsuchung konnte zudem unter anderem Kokain und Cannabis, eine mittlere fünfstellige Bargeldsumme, diverses Verpackungsmaterial und weitere Gegenstände sichergestellt werden.
Die 36-Jährige und der 34-Jährige wurden heute Vormittag dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaftbefehle wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittel- und Konsumcannabisgesetz erlassen und in Vollzug gesetzt hat. Alle weiteren Personen wurden nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen entlassen.
Die 36-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit. Der 34-Jährige und der 31-Jährige besitzen die albanische Staatsangehörigkeit. Die Frauen besitzen die rumänische, bzw. albanische Staatsangehörigkeit.
An dem Einsatz waren u.a. Kräfte des PP Schwaben Nord, der Bereitschaftspolizei beteiligt.
Die Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei Dillingen geführt und dauern weiter an.
Lauingen – Im Zeitraum von Donnerstag (23.07.2026), 16.00 Uhr, bis Montag (27.07.2026), 14.00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in der Beethovenstraße.
Während der Abwesenheit der Geschädigten verschafften sich ein oder mehrere unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Haus und entwendeten Wertgegenstände.
Der Beuteschaden beläuft sich auf einen hohen vierstelligen Betrag. Der Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.
Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Einbruchdiebstahls aus einer Wohnung.
Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Dillingen unter der Telefonnummer 09071/560 entgegen.
In diesem Zusammenhang hat die Polizei folgende Tipps, um sich vor Einbrüchen zu schützen:
- Informieren Sie Ihre Nachbarn über Ihre Abwesenheit und bieten Sie an gegenseitig "aufzupassen".
- Bitten Sie Nachbarn den Briefkasten zu leeren und geleerte Mülltonnen zu wegräumen.
- Notieren Sie sich Kennzeichen von fremden oder nicht bekannten Personen bzw. Fahrzeugen.
- Sprechen Sie unbekannte Personen gezielt an, wen oder was sie suchen, wenn sie sich auffällig für ein Haus interessieren.
- Verständigen Sie umgehend den Polizeinotruf 110, wenn jemand auffällig um das Haus schleicht oder das Grundstück betritt.
- Wenn möglich, halten Sie die Rollläden untertags geöffnet und nutzen vor Allem in der Dämmerung Zeitschaltuhren.
- Hinterlegen Sie keinen Hausschlüssel auf dem Grundstück und verschließen Sie alle Fenster.
- Schließen Sie die Türe zweimal ab, anstatt sie nur ins Schloss zu ziehen.
Einen Link zu praktischen Tipps finden sie hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch/
Neben den genannten Tipps, kommt die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle auch zu kostenlosen Beratungsterminen zu Bürgerinnen und Bürgern nach Hause. Dabei werden Lösungen empfohlen, die das Risiko Opfer eines Einbruchs zu werden, minimieren. Ebenso bietet die Polizei in regelmäßigen Abständen Vorträge zum Thema Einbruchsschutz an, zu denen Bürgerinnen und Bürger herzlich eingeladen sind. Ein Informationsvideo zum Thema Einbruchsschutz finden Sie auf den Social-Media-Kanälen des Polizeipräsidiums Schwaben Nord. Der Link hierzu lautet: https://www.facebook.com/watch/?v=3327387310844814&ref=sharing
Dabei geht Kriminalhauptkommissar Thomas Schuster von der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle auf wesentliche Punkte in Sachen Einbruchschutz ein. Ausführlicher erklärt Thomas Schuster im Podcast "Polcast110" des Polizeipräsidiums Schwaben Nord die Thematik
Mertingen – Am Dienstag (28.07.2026) wurden nach einem Diebstahl auf dem Gelände eines Autohauses im Gewerbepark Ost zwei Tatverdächtige auf frischer Tat angetroffen und vorläufig festgenommen.
Ein privater Sicherheitsdienst bemerkte eine 40-Jährige und einen 50-Jährigen auf dem Betriebsgelände und verständigte umgehend die Polizei. Die Tatverdächtigen flüchteten zunächst mit einem Kleintransporter.
Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte das Fahrzeug kurze Zeit später auf der Bundesstraße B2 angehalten und kontrolliert werden. Im Rahmen der anschließenden Fahrzeugdurchsuchung fanden die Beamten verschiedene Karosserie- und Fahrzeugteile, die zuvor von dem o.g. Betriebsgelände entwendet worden waren.
Der Beuteschaden liegt im oberen dreistelligen Bereich.
Die Polizei ermittelt gegen den 50-Jährigen und die 40-Jährigen nun wegen des Verdachts des Diebstahls und Hausfriedensbruchs.
Beide besitzen die polnische Staatsangehörigkeit.
------------------- In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Augsburg -----------------
Donauwörth – Am Montag (27.07.2026), gegen 04:15 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Juweliergeschäft in der Reichsstraße.
Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Geschäft und entwendeten aus der Auslage Schmuck.
Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung und aufgrund eines Zeugenhinweises konnten zwei männliche Tatverdächtige im Alter von 16-Jahren und 15-Jahren festgenommen werden.
Zudem konnte das Diebesgut in fünfstelliger Höhe in der angrenzenden Wörnitz aufgefunden werden.
Der 15-Jährige und der 16-Jährige wurden dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen Diebstahls im besonders schweren Fall und setzte diesen in Vollzug.
Beide Personen wurden in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.
Die Kriminalpolizei Dillingen ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls.
Der 16-Jährige besitzt die afghanische Staatsangehörigkeit.
Der 15-Jährige besitzt die togoische Staatsangehörigkeit.
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