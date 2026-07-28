HEIMENKIRCH. Am frühen Sonntagabend kam es im häuslichen Umfeld zu einem tödlichen Vorfall. Ein 83-jähriger Mann übte Gewalteinwirkungen auf seine 82-jährige Ehefrau aus, die daraufhin verstarb.

Der Mann entfernte sich zunächst vom Tatort, konnte jedoch nach kurzer Fahndung in der Nähe durch Polizeikräfte festgenommen werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kempten wurde der 83-Jährige dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl, und der Tatverdächtige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die Kriminalpolizeistation Lindau führt unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Kempten die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat. (KPS Lindau)

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