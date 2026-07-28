MITTERTEICH / KONNERSREUTH, LKR. TIRSCHENREUTH. In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es zu insgesamt vier Einbrüchen in Mitterteich und Konnersreuth. Die bislang unbekannten Täter erbeuteten Bargeld im Gesamtwert eines mittleren fünfstelligen Eurobetrags. Zudem entstand ein Sachschaden im hohen vierstelligen Eurobereich. Die Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. hat die Ermittlungen übernommen und prüft einen Tatzusammenhang.
In der Nacht zum Samstag, 25. Juli, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zur Sommerrodelbahn in Großbüchlberg. Die Tat ereignete sich zwischen 00:50 Uhr und 01:05 Uhr. Die Täter sollen einen niedrigen zweistelligen Eurobetrag an Bargeld entwendet haben. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Eurobetrag.
Zwischen 01:20 Uhr und 01:35 Uhr drangen die Täter außerdem gewaltsam in die Gaststätte „Petersklause“ in Großbüchlberg ein. Dort sollen sie einen niedrigen fünfstelligen Eurobetrag an Bargeld entwendet haben. Der Sachschaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Eurobetrag geschätzt.
Ebenfalls in der Nacht zum 25. Juli, im Zeitraum zwischen 00:00 Uhr und 02:00 Uhr, soll in eine Wohnung in Großbüchlberg eingebrochen worden sein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand entwendeten die Täter einen niedrigen fünfstelligen Eurobetrag an Bargeld. Der entstandene Sachschaden liegt im niedrigen vierstelligen Eurobereich.
Ein weiterer Einbruch ereignete sich in der Nacht zum Sonntag, 26. Juli 2026, zwischen 01:00 Uhr und 02:34 Uhr, in eine Metzgerei im Kirchweg in Konnersreuth. Dort sollen die bislang unbekannten Täter einen mittleren dreistelligen Eurobetrag an Bargeld entwendet haben. Der Sachschaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Eurobetrag geschätzt.
Die Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. hat in allen Fällen die Ermittlungen übernommen. Derzeit wird geprüft, ob zwischen den Taten ein Zusammenhang besteht.
Die Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. bittet um Zeugenhinweise. Wer in den Tatzeiträumen im Bereich Großbüchlberg oder Konnersreuth verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0961/401-2222 zu melden.
Präventionshinweise für Gewerbetreibende – So schützen Sie Ihren Betrieb vor Einbruch
Ein Einbruch in Geschäftsräume verursacht oft nicht nur einen hohen finanziellen Schaden, sondern kann auch den Betriebsablauf erheblich beeinträchtigen. Mit einfachen und wirkungsvollen Maßnahmen lässt sich das Einbruchsrisiko deutlich reduzieren.
- Achten Sie auf einen wirksamen mechanischen Einbruchschutz. Widerstandsfähige Türen, Fenster und hochwertige Schließsysteme erschweren Tätern das Eindringen erheblich. Mechanische Sicherungen stellen die wichtigste Grundlage eines wirksamen Einbruchschutzes dar.
- Nutzen Sie eine Einbruchmeldeanlage. Eine fachgerecht installierte Alarmanlage kann Einbrüche verhindern oder zumindest frühzeitig erkennen und so den Schaden begrenzen.
- Verschließen Sie Ihr Geschäft konsequent. Schließen Sie Fenster, Türen und Nebeneingänge auch bei kurzer Abwesenheit. Gekippte Fenster sind offene Fenster und bieten Tätern eine einfache Einstiegsmöglichkeit.
- Lassen Sie keine Wertsachen offen liegen. Bargeld, Schlüssel, elektronische Geräte oder wichtige Unterlagen sollten außerhalb der Geschäftszeiten in geeigneten Wertbehältnissen oder Tresoren aufbewahrt werden.
- Reduzieren Sie Bargeldbestände. Zahlen Sie Tageseinnahmen möglichst zeitnah bei Ihrer Bank ein und bewahren Sie nur geringe Bargeldbeträge im Betrieb auf.
- Sichern Sie Schlüssel und Zugangsdaten. Verstecken Sie keine Ersatzschlüssel im Außenbereich. Wechseln Sie bei Verlust von Schlüsseln oder Zugangscodes umgehend die Schließberechtigungen.
- Sorgen Sie für gute Beleuchtung. Gut ausgeleuchtete Eingangsbereiche, Hinterhöfe und Anlieferzonen erhöhen das Entdeckungsrisiko für Täter. Bewegungsmelder können dabei eine sinnvolle Ergänzung sein.
- Setzen Sie auf Videoüberwachung, wo sie zulässig ist. Sichtbare Kameras können abschreckend wirken und bei der Aufklärung von Straftaten helfen. Beachten Sie dabei die datenschutzrechtlichen Vorgaben.
- Schließen Sie Rollläden und Tore außerhalb der Geschäftszeiten. Zusätzliche Barrieren verlängern die benötigte Tatzeit und erhöhen das Risiko, entdeckt zu werden.
- Sensibilisieren Sie Ihre Beschäftigten. Schulen Sie Ihre Mitarbeitenden im sicheren Umgang mit Schlüsseln, Alarmanlagen und Schließroutinen. Legen Sie klare Verantwortlichkeiten für das Abschließen des Betriebs fest.
- Achten Sie auf verdächtige Wahrnehmungen. Unbekannte Personen, die Geschäftsräume ausspähen oder sich auffällig für Sicherheitsvorkehrungen interessieren, sollten ernst genommen werden. Notieren Sie sich nach Möglichkeit Personen- oder Fahrzeugbeschreibungen und verständigen Sie bei verdächtigen Feststellungen umgehend die Polizei.
- Nutzen Sie die kostenfreie Beratung der Polizei. Die polizeiliche Kriminalprävention informiert neutral und kostenlos über geeignete Sicherungstechnik sowie individuelle Schutzmaßnahmen für Ihren Betrieb.