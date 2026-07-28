MITTERTEICH / KONNERSREUTH, LKR. TIRSCHENREUTH. In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es zu insgesamt vier Einbrüchen in Mitterteich und Konnersreuth. Die bislang unbekannten Täter erbeuteten Bargeld im Gesamtwert eines mittleren fünfstelligen Eurobetrags. Zudem entstand ein Sachschaden im hohen vierstelligen Eurobereich. Die Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. hat die Ermittlungen übernommen und prüft einen Tatzusammenhang.

In der Nacht zum Samstag, 25. Juli, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zur Sommerrodelbahn in Großbüchlberg. Die Tat ereignete sich zwischen 00:50 Uhr und 01:05 Uhr. Die Täter sollen einen niedrigen zweistelligen Eurobetrag an Bargeld entwendet haben. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Eurobetrag.

Zwischen 01:20 Uhr und 01:35 Uhr drangen die Täter außerdem gewaltsam in die Gaststätte „Petersklause“ in Großbüchlberg ein. Dort sollen sie einen niedrigen fünfstelligen Eurobetrag an Bargeld entwendet haben. Der Sachschaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Eurobetrag geschätzt.

Ebenfalls in der Nacht zum 25. Juli, im Zeitraum zwischen 00:00 Uhr und 02:00 Uhr, soll in eine Wohnung in Großbüchlberg eingebrochen worden sein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand entwendeten die Täter einen niedrigen fünfstelligen Eurobetrag an Bargeld. Der entstandene Sachschaden liegt im niedrigen vierstelligen Eurobereich.

Ein weiterer Einbruch ereignete sich in der Nacht zum Sonntag, 26. Juli 2026, zwischen 01:00 Uhr und 02:34 Uhr, in eine Metzgerei im Kirchweg in Konnersreuth. Dort sollen die bislang unbekannten Täter einen mittleren dreistelligen Eurobetrag an Bargeld entwendet haben. Der Sachschaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Eurobetrag geschätzt.

Die Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. hat in allen Fällen die Ermittlungen übernommen. Derzeit wird geprüft, ob zwischen den Taten ein Zusammenhang besteht.

Die Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. bittet um Zeugenhinweise. Wer in den Tatzeiträumen im Bereich Großbüchlberg oder Konnersreuth verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0961/401-2222 zu melden.

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