REGENSBURG. Am Freitagnachmittag, 24. Juli, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter gewaltfrei Zutritt zu einer Wohnung im Regensburger Ostenviertel und entwendete Schmuck. Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen übernommen.

Eine Studentin überraschte den unbekannten Täter gegen 15:23 Uhr in ihrer WG-Wohnung. Der Mann flüchtete anschließend unerkannt mit dem entwendeten Schmuck im Wert von über tausend Euro Bargeld. Nach ersten Erkenntnissen verschaffte sich der Täter gewaltfrei Zutritt zu der Wohnung. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg führte umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch.

Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben:

männlich

etwa 45 Jahre alt

circa 190 cm groß

athletische Statur

osteuropäisches / slawisches Erscheinungsbild

Glatze

bekleidet mit einem weißen Deutschlandtrikot

kurze schwarze Hose

schwarze Schuhe

schwarzer Rucksack

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg bittet Personen, die Hinweise zur Identität des unbekannten Täters geben können oder verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Villastraße im Regensburger Ostenviertel gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0941/506-2888 zu melden.

Veröffentlicht am 28. Juli 2026 zm 13:09 Uhr