REGENSBURG. Bei der Vollstreckung eines Haftbefehls am Samstagabend, den 25. Juli 2026, flüchtete ein 24-jähriger Mann vor der Polizei. Nach einer Fahndung, bei der auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde, nahmen Einsatzkräfte den Flüchtigen fest. Zudem stellten die Beamten mehr als 350 Gramm Kokain sicher. Die Polizeiinspektion Regensburg Süd ermittelt.

Am Samstag, 25.07.2026, gegen 21:30 Uhr, wollten Kräfte des Zentralen Ergänzungsdienstes Regensburg in einer Wohnung in der Alten Straubinger Straße einen Haftbefehl gegen einen 24-jährigen tunesischen Staatsangehörigen vollstrecken. Der Haftbefehl bestand aufgrund eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Beim Betreten der Wohnung flüchtete der Mann, indem er aus einem Fenster sprang. Anschließend setzte er seine Flucht über das Dach eines Anbaus fort. Dabei verlor er einen Kunststoffbeutel, den er zuvor mitgeführt hatte.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung unterstützte ein Polizeihubschrauber die Einsatzkräfte aus der Luft. Nach einiger Zeit entdeckte dessen Besatzung im Bereich einer Industrieanlage im Auweg eine Person, die sich hinter einem Lkw-Anhänger versteckte. Als Polizeikräfte an die Örtlichkeit herangeführt wurden, setzte der Mann seine Flucht fort. Er überwand mehrere Zäune und Tore und lief in südliche Richtung. Schließlich gelang es den Einsatzkräften, den 24-Jährigen in der Straubinger Straße festzunehmen.

Bei der Durchsuchung des zurückgelassenen Kunststoffbeutels fanden die Beamten über 350 Gramm Kokain. Während seiner Flucht verletzte sich der 24-Jährige leicht am Handgelenk.

Am Sonntag, 26.07.2026, wurde der Mann einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Regensburg vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl. Anschließend wurde der 24-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die weiteren Ermittlungen hat die Polizeiinspektion Regensburg Süd übernommen. Gegen den 24-Jährigen wird nun zusätzlich wegen eines weiteren Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

Veröffentlicht am 28. Juli 2026 um 13:04 Uhr