In der Nacht von Sonntag auf Montag brachen bislang unbekannte Täter in eine Gaststätte im Amberger Klosterhof ein. Sie entwendeten Bargeld im fünfstelligen Eurobereich. Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise.

AMBERG. Im Zeitraum zwischen Sonntag, 26. Juli, 19 Uhr, und Montag, 27. Juli, 10 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einer Gaststätte im Klosterhof in Amberg. Innerhalb des Gebäudes öffneten die Täter eine verschlossene Bürotür gewaltsam und entwendeten nach bisherigem Kenntnisstand einen Bargeldbetrag im fünfstelligen Eurobereich. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht abschließend beziffert werden. Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg übernahm noch am Tatort die Ermittlungen und führte umfangreiche Spurensicherungs- und Auswertungsmaßnahmen durch.

Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg bittet um Zeugenhinweise. Wer im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Klosterhofs beobachtet hat oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 09621/890-0 zu melden.