ROTHENBURG O.D.TAUBER. (690) Am frühen Dienstagmorgen (28.07.2026) brach ein unbekannter Täter in ein Wohnhaus in Wettringen (Lkr. Ansbach) ein. Der 82-jährige Bewohner überraschte den Einbrecher, woraufhin dieser flüchtete. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 01:15 Uhr wachte der 82-jährige Geschädigte in seinem Wohnhaus im Burgweg durch laute Schlaggeräusche auf. Als der Senior die Räumlichkeiten überprüfte, bemerkte er eine fremde Person in einem der Zimmer. Der unbekannte Täter erkannte den Bewohner und verließ das Anwesen daraufhin umgehend. Er flüchtete unerkannt.

Der 82-Jährige beschreibt den Einbrecher als männlich, circa 165 cm groß und dunkel gekleidet.

Unterstützende Streifenbesatzungen der Polizeiinspektion Feuchtwangen leiteten umgehend eine Fahndung nach dem Flüchtenden ein und sicherten die ersten Spuren am Tatort. Die Suchmaßnahmen im Nahbereich blieben jedoch ohne Erfolg.

Das zuständige Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen in diesem Fall. Die Beamten bitten Personen, die in der Nacht zum Dienstag im Bereich des Burgwegs verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu dem beschriebenen Täter geben können, sich zu melden. Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken nimmt Hinweise rund um die Uhr unter der Rufnummer 0911 2112-3333 entgegen.



Erstellt durch: Oliver Trebing