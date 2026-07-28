FÜRTH. (689) Im Zeitraum von Sonntagnachmittag (26.07.2026) bis Montagvormittag (27.07.2026) entwendeten Unbekannte unter anderem einen Außenbordmotor von einem Firmengelände in Fürth. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.



Zwischen 15:15 Uhr (Sonntag) und 10:15 Uhr (Montag) gelangten die bislang unbekannten Täter auf das Außengelände eines Bootshandels in der Melli-Beese-Straße. Dort entwendeten sie von einem abgestellten Boot unter anderem den kompletten Außenbordmotor.

Der Entwendungsschaden beläuft sich auf rund 15.000 Euro. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor.

Beamte der Fürther Kriminalpolizei sicherten am Tatort Spuren. Das zuständige Fachkommissariat führt die weiteren Ermittlungen.

Personen, die im Tatzeitraum im Bereich der Melli-Beese-Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken zu melden.



Erstellt durch: Michael Sebald