ARZBERG, LKR. WUNSIEDEL. Unbekannte Täter brachen am vergangenen Wochenende in drei Firmen im Arzberger Stadtgebiet ein. Die Kriminalpolizei Hof geht nach derzeitigem Ermittlungsstand von einem Tatzusammenhang aus und bittet um Zeugenhinweise.

Im Tatzeitraum zwischen Samstag und Montagmorgen verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einer Kfz-Werkstatt in der Zimmermannstraße. Die Täter durchsuchten die Geschäftsräume und entwendeten Bargeld aus einer Firmenkasse.

Im selben Gebäudekomplex versuchten die Einbrecher zudem, in einem Karosseriebetrieb einen Tresor zu öffnen. Dies gelang ihnen jedoch nicht. Nach bisherigen Erkenntnissen entstand dort kein Entwendungsschaden.

Zu einem weiteren Einbruch kam es in der Straße Jakobsburg. Dort drangen die Täter zunächst in die Verkaufsräume einer Firma ein. Von dort gelangten sie in die Büroräume und durchwühlten diese. Dort gelang es ihnen einen Tresor zu öffnen und Bargeld zu entwenden.

Insgesamt entstand bei den Einbrüchen ein Sachschaden von etwa 16.000 Euro. Die Täter erbeuteten rund 2.000 Euro.

Zeugen, die im Tatzeitraum zwischen Samstag und Montagmorgen im Bereich der Zimmermannstraße oder Jakobsburg verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 09281/704-0 bei der Kriminalpolizei Hof zu melden.