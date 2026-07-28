SCHONGAU, LKR. WEILHEIM-SCHONGAU. Am Montagnachmittag, 27. Juli 2026, kam es in Schongau zu einer Verpuffung in einem Kleintransporter in der Schwabbrucker Straße. Ein 27-jähriger Mann aus Bernbeuren wurde schwer verletzt. Die Kriminalpolizei untersucht jetzt die genauen Umstände; Hinweise auf Fremdverschulden oder eine vorsätzliche Begehung ergaben sich nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht.

Am Montagnachmittag (27. Juli 2026) ging um 16.59 Uhr über die Integrierte Leitstelle die Meldung über eine Verpuffung an einem Kastenwagen in der Schwabbrucker Straße in Schongau ein. Der alleinige Fahrzeuginsasse, ein 27-Jähriger aus Bernbeuren, wurde dabei schwer verletzt. Der Kleintransporter wurde durch die Wucht der Verpuffung erheblich beschädigt. Auch ein danebenstehender sowie ein gerade vorbeifahrender Pkw wurden beschädigt. Der 27-jährige Verletzte wurde zur medizinischen Behandlung ins Klinikum gebracht und befindet sich nach wie vor in stationärer Behandlung.

Die ersten polizeilichen Maßnahmen vor Ort wurden durch die örtlich zuständige Polizeiinspektion Schongau getroffen. Die Kriminalpolizei Weilheim übernahm die weiteren Untersuchungen und Ermittlungen in dem Fall.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ergaben sich keinerlei Hinweise auf eine vorsätzliche Begehung bzw. Fremdverschulden.