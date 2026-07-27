Schwerer Unfall mit acht Verletzten und hohen Schäden

NERSINGEN. Am Freitagabend, gegen 17:30 Uhr, kam es im dichten Verkehr auf der A7 zwischen der Anschlussstelle Nersingen und dem Autobahnkreuz Ulm/Elchingen zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Ein 56-Jähriger bemerkte die vor ihm bremsenden Fahrzeuge zu spät und fuhr dem Pkw eines 38-Jährigen sowie dem Pkw eines 36-Jährigen massiv auf. Dabei wurden der 38-Jährige und seine 35-jährige Beifahrerin, sowie die 33-jährige Beifahrerin des ersten Pkw leicht verletzt. Die jeweils mitfahrenden Kinder im Alter von eineinhalb bzw. vier Jahren blieben glücklicherweise unverletzt. Ein nachfolgender 46-Jähriger konnte vor dieser Unfallstelle noch rechtzeitig bremsen, was jedoch eine dahinterfahrende 44-Jährige zu spät erkannte und auffuhr. Diese wurde mittelschwer verletzt. Der Beifahrer im Alter von 45 Jahren blieb unverletzt. Die Kinder im Alter von elf und 14 Jahren wurden lediglich leicht verletzt. Der 46-Jährige, der durch den Aufprall in den Pkw des 56-Jährigen geschoben wurde, wurde ebenfalls nur leicht verletzt. Alle Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die Feuerwehren aus Neu-Ulm, Pfuhl, Burlafingen, Nersingen und Senden waren, wie der Rettungsdienst auch, mit einem Großaufgebot vor Ort. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 85.000,- Euro. Gegen die Unfallverursacher wurden Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Der Verkehr wurde einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Der Verkehr staute sich mehrere Kilometer zurück. Die Unfallstelle konnte auf Grund der Unfallaufnahme, Bergung aller Fahrzeuge sowie der Reinigung der Fahrbahn erst gegen 19:30 Uhr wieder freigegeben werden. (VPI Günzburg)