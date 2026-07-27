HEILIGENSTADT, LKR. BAMBERG. Ein Notruf über ein mutmaßliches Körperverletzungsdelikt im häuslichen Bereich hat am Montagvormittag einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen übernommen.

Gegen 9.45 Uhr ging bei der Einsatzzentrale die Mitteilung über einen Streit in einem Wohnanwesen ein. Noch bevor die alarmierten Polizeistreifen das Wohnhaus erreichten, hatte die betroffene Familie das Anwesen offenbar mit einem Fahrzeug verlassen.

Da zu diesem Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden konnte, dass zumindest eine Person Verletzungen erlitten hatte, leiteten die Einsatzkräfte umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein. Zur Unterstützung kamen neben zahlreichen Polizeistreifen auch ein Polizeihubschrauber sowie Spezialkräfte zum Einsatz.

Nach mehreren Stunden konnte das gesuchte Fahrzeug auf der A73 festgestellt und wenig später, gegen 15.15 Uhr, auf der B22 bei Bamberg angehalten werden. Dabei bestätigte sich der Verdacht, dass eine Frau verletzt worden war. Der Familienvater wurde vorläufig festgenommen.

Nähere Angaben können derzeit nicht gemacht werden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Bamberg laufen.