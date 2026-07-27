Innenstadt – Bereits am Mittwoch (22.07.2026) aß ein 27-Jähriger mehrere Waren in einem Supermarkt und berührte anschließend eine Ärztin in unsittlicher Weise.

Der 27-Jährige wurde gegen 16.15 Uhr in einem Supermarkt in der Maximilianstraße dabei beobachtet, wie er mehrere Waren ohne vorheriges Bezahlen verspeiste. Die hinzugerufene Streifenbesatzung konnte den 27-Jährigen antreffen und einer Kontrolle unterziehen. Im Rahmen der Kontrolle wurde ein bestehendes Alkoholkonsumverbot festgestellt. Da der 27-Jährige jedoch augenscheinlich alkoholisiert war, veranlassten die Beamten eine Blutentnahme.

Während der Blutentnahme berührte der 27-Jährige die durchführende Ärztin, eine 43-jährige Frau, in unsittlicher Weise.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen des Verdachts des Ladendiebstahls und der sexuellen Belästigung.

Der 27-Jährige besitzt die eritreische Staatsangehörigkeit.