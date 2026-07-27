Mobile Wache unterwegs
Die aktuellen Termine sind für Sie unter folgendem Link aufgeführt:
Die Bayerische Polizei - Termine der Mobilen Wache des PP SWN
Innenstadt – Bereits am Mittwoch (22.07.2026) aß ein 27-Jähriger mehrere Waren in einem Supermarkt und berührte anschließend eine Ärztin in unsittlicher Weise.
Der 27-Jährige wurde gegen 16.15 Uhr in einem Supermarkt in der Maximilianstraße dabei beobachtet, wie er mehrere Waren ohne vorheriges Bezahlen verspeiste. Die hinzugerufene Streifenbesatzung konnte den 27-Jährigen antreffen und einer Kontrolle unterziehen. Im Rahmen der Kontrolle wurde ein bestehendes Alkoholkonsumverbot festgestellt. Da der 27-Jährige jedoch augenscheinlich alkoholisiert war, veranlassten die Beamten eine Blutentnahme.
Während der Blutentnahme berührte der 27-Jährige die durchführende Ärztin, eine 43-jährige Frau, in unsittlicher Weise.
Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen des Verdachts des Ladendiebstahls und der sexuellen Belästigung.
Der 27-Jährige besitzt die eritreische Staatsangehörigkeit.
Oberhausen – Am Freitag (24.07.2026) entwendete ein 26-Jähriger mehrere Waren aus einem Supermarkt in der Sallingerstraße.
Gegen 16.00 Uhr wurde der 26-Jährige von einem 40-jährigen Mitarbeiter dabei beobachtet, wie er mehrere Waren in seiner Jacke versteckte und anschließend den Kassenbereich verließ. Als der 40-Jährige den 26-Jährigen ansprechen und aufhalten wollte, entriss der 26-Jährige dem 40-Jährigen die Jacke samt Ware mit Gewalt und flüchtete zunächst unerkannt.
Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte der 26-Jährige angetroffen werden.
Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls.
Der 26-Jährige besitzt die ukrainische Staatsangehörigkeit.
Innenstadt – Am Sonntag (26.07.2026) kam es zu einer Streitigkeit mit anschließender Körperverletzung in der Frölichstraße.
Gegen 20.00 Uhr fuhren ein 36-jähriger und 46-jähriger Fahrradfahrer auf dem Fahrradweg der Prinzregentenstraße in westliche Richtung. Zeitgleich fuhr ein 25-jähriger Autofahrer aus einer dortigen Parklücke und übersah die Fahrradfahrer zunächst. Auf Grund der Reaktionen der Beteiligten kam es jedoch zu keinem Unfall.
Alle Beteiligten fuhren zunächst weiter, begegneten sich an der Ampel der Kreuzung Frölichstraße/Viktoriastraße wieder. Der 36-Jährige Fahrradfahrer wollte den Autofahrer auf die vorher stattgefundene, gefährliche Situation aufmerksam machen und schlug deswegen mit der Hand auf die Heckscheibe des Fahrzeugs des 25-Jährigen. Dies nahm ein dahinter befindlicher 26-jähriger Autofahrer wahr, woraufhin dieser ausstieg und den 36-Jährigen ins Gesicht schlug.
Der 36-Jährige wurde durch den Schlag leicht verletzt.
Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Körperverletzung gegen den 26-Jährigen.
Dieser besitzt die türkische Staatsangehörigkeit.
Innenstadt – Am Sonntag (26.07.2026) kam es zu einer Streitigkeit mit anschließender Körperverletzung am Königsplatz.
Gegen 18.30 Uhr gerieten ein 42-Jähriger und ein 25-Jähriger zunächst in Streit. Im Anschluss kam es zu gegenseitigen Schlägen und Tritten der Beiden gegeneinander.
Die Tathandlungen konnten durch die stationäre Videoüberwachung am Königsplatz wahrgenommen werden. Unter Zuhilfenahme dieser konnten die Polizeibeamten die Tatverdächtigen einer Kontrolle unterziehen.
Gegen beide wurde ein Platzverweis ausgesprochen. Die genauen Verletzungen der Beteiligten sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.
Die Polizei ermittelt gegen den 42-Jährigen und den 25-Jährigen nun wegen des Verdachts der Körperverletzung.
Die beiden Männer besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit.
Innenstadt – Am Samstag (25.07.2026) beschossen ein 20-Jähriger, eine 21-Jährige, ein 16-Jähriger und ein 20-Jähriger mehrere Passanten aus einem fahrenden Auto heraus mit einer Softair-Pistole. Diese wurden dadurch zum Teil leicht verletzt.
Gegen 17.45 Uhr fuhren der 20-Jährige Autofahrer und seine 16- bis 21 Jahre alten Beifahrer zunächst auf der Hermanstraße in Richtung Gögginger Brücke. Aus dem fahrenden Auto heraus gaben die vier Tatverdächtigen mehrere Schüsse aus Softair-Pistolen auf einen 69-Jährigen ab.
Im Anschluss fuhren die vier Personen weiter und beschossen in der Eichleitnerstraße eine vierköpfige Familie im Alter von 18 bis 54 Jahre.
Das Fahrzeug samt Insassen konnte im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung angetroffen werden. Im Fahrzeug wurden im Nachgang mehrere Softairwaffen aufgefunden. Diese wurden durch die Beamten sichergestellt.
Der 69-Jährige und der 54-jährige Familienvater wurden durch den Vorfall leicht verletzt.
Im Zuge der eingeleiteten Ermittlungsmaßnahmen wurde festgestellt, dass die Personengruppe mutmaßlich am Samstag (25.07.2026) gegen 01.15 Uhr im Bereich Halderstraße/Bahnhofstraße ebenfalls diverse Passanten beschossen hat. Dies soll insbesondere an der dortigen Haltestelle vor einer Bank und vor einem Club stattgefunden haben.
Der Polizei sind zu diesem Vorfall bis dato noch keine Zeugen oder Geschädigten bekannt. Entsprechende Personen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der 0821/323-3821 zu melden.
Die Kriminalpolizei ermittelt gegen die vier Tatverdächtigen nun u.a. wegen Körperverletzungsdelikten.
Die Vier besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit.
Innenstadt – Am Sonntag (26.07.2026) kam es zu einer Streitigkeit mit anschließender Körperverletzung zwischen mehreren Personen in der Maximilianstraße.
Gegen 02.00 Uhr gerieten mehrere Personen vor einem Club in der Maximilianstraße in einen Streit. In dessen Verlauf gingen ein 22-Jähriger, ein 20-Jähriger, ein 19-Jähriger sowie zwei bislang unbekannte Täter auf eine fünfköpfige Personengruppe los und schlugen diese. Ein bislang unbekannter Täter aus der ersten Gruppe setzte im Verlauf der Auseinandersetzung auch Pfefferspray ein.
Durch den Vorfall wurden nach jetzigem Ermittlungsstand fünf Personen leicht verletzt.
Der genaue Tathergang ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.
Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.
Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der 0821/323-2110 zu melden.
Der 22-Jährige und der 20-Jährige besitzen die syrische Staatsangehörigkeit. Der 19-Jährige besitzt die afghanische Staatsangehörigkeit.
Lechhausen – Am Freitag (24.07.2026) entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Bargeld aus einem Fahrzeug in der Neuburger Straße.
Zwischen 19.15 Uhr und 19.25 Uhr entwendete der Täter das Bargeld aus einem unversperrten Food-Truck. Dieser befand sich zum Tatzeitpunkt auf einem dortigen Supermarkt Parkplatz.
Der Beuteschaden beläuft sich auf einen niedrigen vierstelligen Betrag.
Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Diebstahls.
Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der 0821/323-2310 zu melden.
Lechhausen – Im Zeitraum von Freitag (24.07.2026), 18.00 Uhr, bis Samstag (25.07.2026), 15.30 Uhr verschafften sich ein oder mehrere unbekannte Täter Zutritt zu einem Fahrradladen in der Zusamstraße und entwendeten eine Registrierkasse mit Inhalt.
Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls.
Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der 0821/323-3821 zu melden.
Hochfeld – Am Samstag (25.07.2026) kam es zu einem Brand eines leerstehenden Gebäudes in der Firnhaberstraße.
Gegen 21.45 Uhr ging bei der Polizei die Mitteilung über ein brennendes Gebäude in der Firnhaberstraße ein. Bei Eintreffen der Streifenbesatzungen wurde das Gebäude in Vollbrand stehend festgestellt.
Die ebenfalls alarmierte Berufsfeuerwehr Augsburg und die freiwillige Feuerwehr Göggingen konnten den Brand löschen.
Verletzt wurde hierbei niemand. Am Gebäude entstand Sachschaden. Die genaue Schadenshöhe sowie die Brandursache sind Gegenstand der laufenden kriminalpolizeilichen Ermittlungen.
Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der 0821/323-3821 zu melden.
Firnhaberau - Am Freitag (24.07.2026), gegen 15.45 Uhr fuhr ein 46-Jähriger mit seinem Auto in der Schillstraße.
Hierbei touchierte er mit seinem Pkw den Außenspiegel eines geparkten Fiat und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Eine Passantin beobachtete den Unfallhergang und merkte sich das Autokennzeichen.
Der 46-Jährige konnte an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Bei der Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp zwei Promille.
Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme und stellten den Fahrzeugschlüssel sicher.
Zudem stellte sich heraus, dass der 46-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und das benutzte Fahrzeug nicht zugelassen war.
Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Trunkenheit im Verkehr, unerlaubten Entfernens vom Unfallort, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und nach einem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz.
Der 46-Jährige besitzt die kroatische Staatsangehörigkeit.
Augsburg, B17, FRi Norden – Am Freitag (24.07.2026), gegen 16.45 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der B17, in Fahrtrichtung Norden zwischen den Anschlussstellen Gabelsbergerstraße und Leitershofen.
Ein 68-Jähriger, ein 20-Jähriger sowie eine 52-Jährigen fuhren mit ihren Autos auf der B17 auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Norden.
Der 68-Jährige richtete während der Fahrt den Blick auf einen Motorradfahrer, übersah hierbei das Bremsmanöver des 20-Jährigen und fuhr auf das Fahrzeug des 20-Jährigen auf. Durch den Aufprall touchierte der Pkw des 20-Jährigen noch den Pkw der 52-Jährigen.
Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 17.000 Euro.
Die Autobahnpolizei ermittelt nun gegen den 68-Jährgen wegen eines Verstoßes nach der Straßenverkehrsordnung.
Haunstetten-Siebenbrunn – Am Sonntag (26.07.2026), gegen 20.15 Uhr parkte ein 70-Jähriger mit seinem Auto in der Postillionstraße aus einer Parklücke aus.
Dabei übersah er einen 45-Jährigen, welcher mit seinem Auto die Postillionstraße in nördlicher Richtung befuhr und stieß mit diesem zusammen.
Bei der Unfallaufnahme konnten die Beamten Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,5 Promille.
Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt, veranlassten eine Blutentnahme und beschlagnahmten den Führerschein.
Es entstand ein Sachschaden von etwa 12.000 Euro.
Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohols.
Der 70-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.
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