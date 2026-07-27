NEU-ULM / A7. Am heutigen Montagmorgen, gegen 08:25 Uhr ereignete sich auf der A7, zwischen dem Autobahndreieck Hittistetten und der Anschlussstelle Nersingen in Fahrtrichtung Würzburg ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden, eine davon schwer.

Nach bisherigem Kenntnisstand, ging dem folgenreichen Verkehrsunfall voraus, dass die Lenkerin eines Sportwagens bei regennasser Fahrbahn ins Schleudern geriet und nach einer Kollision mit der Leitschutzplanke auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen kam. Die Fahrerin blieb dabei unverletzt, der nachfolgende Verkehr konnte rechtzeitig abbremsen. Ein bzw. mehrere Verkehrsteilnehmer, hielten hinter dem verunfallten Pkw, um nach der unfallbeteiligten Frau zu sehen. Darunter war ein 26 Jahre alter Fahrer, der seinen Pkw am Seitenstreifen abstellte. Der 26-Jährige und zwei bisher unbekannte männliche Personen halfen der Frau den beschädigten Pkw auf den Seitenstreifen zu bringen, um die Fahrbahn wieder frei zu bekommen. Als der 26-jährige Ersthelfer zu seinem Pkw zurück ging, kollidierte ein Pkw, der bei immer noch regennasser Fahrbahn, kurz vor der Unfallstelle ins Schleudern geraten war, gegen das Heck des auf dem Seitenstreifen stehenden Pkw. Es ist davon auszugehen, dass der Verletzte zu diesem Zeitpunkt neben seinem Fahrzeug stand und dabei erfasst wurde. Der 26-Jährige wurde schwerverletzt mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfallverursacher musste ebenfalls stationär behandelt werden.

Der Anstoß durch den auffahrenden Pkw war so stark, dass der zuvor verunfallte Pkw, der vor den beiden Fahrzeugen ebenfalls auf dem Seitenstreifen stand, fast 50 Meter nach vorne geschleudert wurde. Alle drei beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf über 50.000 Euro.

Die Fahrbahn musste bis zur Beendigung der Unfallaufnahme rund vier Stunden gesperrt bleiben. Die Autobahnmeisterei und die Feuerwehren aus Weißenhorn und Senden übernahmen die Ableitung bzw. Absicherung der Unfallstelle.

Die Verkehrspolizeiinspektion Günzburg übernahm die Verkehrsunfallaufnahme und ermittelt gegen den 31-jährigen Unfallverursacher aus Österreich wegen fahrlässiger Körperverletzung. Ein Gutachter wurde auf Weisung der Staatsanwaltschaft Memmingen hinzugezogen.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall vor Ort gesehen haben, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221 919-0 zu melden. (VPI Günzburg)

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