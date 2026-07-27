BREITENBRUNN / LKR. UNTERALLGÄU. Die Kriminalpolizeiinspektion Memmingen ermittelt unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Memmingen wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts. Aufgrund der umfangreichen Ermittlungen wurde die Sonderkommission „Soko Waldrand“ eingerichtet.

Ein 33-jähriger Mann wurde am Freitag, den 03.04.2026, im Bereich des Weilers Kunzach leblos aufgefunden. Die Hintergründe der Tat sowie der Tathergang sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Der Fall wird am Mittwoch, 29.07.2026, um 20:15 Uhr in der Fernsehsendung „Aktenzeichen XY“ im ZDF vorgestellt. Die Ermittler erhoffen sich dadurch Hinweise von Zuschauern der Sendung. Die Sendung ist im Anschluss auch in der Mediathek des Senders abrufbar. (KPI Memmingen)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).