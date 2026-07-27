MITTENWALD, LKR. GARMISCH-PARTENKIRCHEN. Wie bereits mehrfach berichtet, war am 12. Juli 2026 in Mittenwald ein Mann gefunden worden, bei dem später in einer Klinik schwerste Verletzungen festgestellt worden waren. Der 44-Jährige verstarb am 23. Juli 2026 im Klinikum. Die Kriminalpolizei ermittelt seitdem in der Sache.

Der 44-Jährige war am frühen Morgen des 12. Juli 2026 gegen 03.00 Uhr leblos gefunden worden. Nachdem der äußerlich fast unverletzte Mann hatte reanimiert werden müssen, war er in die Unfallklinik nach Murnau gebracht worden. Dort stellten die behandelnden Ärzte eine sehr schwerwiegende Wirbelsäulenverletzung fest. Am Donnerstag, 23. Juli 2026 verstarb der Mann im Klinikum.

Die Kriminalpolizeistation Garmisch-Partenkirchen führt die Untersuchungen in dem Fall. Hinweise auf eine Beteiligung Dritter ergaben sich bislang keine. Für die Ermittler deutet alles darauf hin, dass sich der Mann die Verletzungen bei einem Sturzgeschehen zuzog.