1097. Start der gemeinsamen Präventionskampagne „Polizei München meets Sportvereine“ – Polizei München kooperiert mit Sportvereinen für mehr Sicherheit

Am Samstag, 25.07.2026, fand der Auftakt der Kooperation „Polizei München meets Sportvereine“ zu verschiedenen präventivpolizeilichen Themen zwischen lokalen Sportvereinen und der Polizei München statt.

Ziel der Initiative der Münchner Polizei ist es, Mitgliedern der Münchner Sportvereine Präventionsinhalte zu vermitteln um Straftaten zu verhindern, die Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen und das Sicherheitsgefühl zu stärken.

Dabei sollen Informationen zu den Themen Sicherheit im Alltag, Betrug, Hasskriminalität, Einbruchsschutz, digitale Sicherheit und Verkehrsunfallprävention bereitgestellt und direkt an die Sportlerinnen und Sportler vermittelt werden. Durch Informationsmaterial, Vorträge, Kurse, Veranstaltungen und Vieles mehr stärkt die Polizei die Handlungssicherheit in verschiedenen Situationen. Die Maßnahmen werden eng mit den Sportvereinen abgestimmt und zielgruppenorientiert durchgeführt, sodass die Kampagne für jede Generation Mehrwert bietet.

Die Kampagne wurde im Zuge der Feierlichkeiten zum 100-jährigen Bestehen des Postsportvereins München vorgestellt.

Polizeipräsident Thomas Hampel betont: „Unsere neue Kampagne „Polizei München meets Sportvereine“ ist ein Gemeinschaftsprojekt mit den Sportvereinen. Besonders freut mich, dass wir unseren Fußballweltmeister 2014 Phillip Lahm mit seiner Initiative treffpunkt verein für unsere Kampagne gewinnen konnten.

Zusammen mit den Münchner Sportvereinen erreichen wir viele Menschen und setzen ein deutliches Zeichen für mehr Sicherheit. Unser Motto ist

‚Sicher sein, sicher fühlen, sicher leben!‘

Die Kooperation richtet sich sowohl an die Mitglieder der Münchner Sportvereine, als auch an Trainerinnen und Trainer sowie die Vereinsorganisation. Durch die Ausbildung von Multiplikatorinnen und Multiplikatoren können wichtige Themen immer wieder in den Vereinsalltag eingebracht werden. Sportvereine verbinden Menschen unterschiedlicher Altersgruppen und über soziale Grenzen hinaus. Präventionsinhalte direkt dort zu vermitteln, wo diese Menschen aktiv sind, erhöht die Wirksamkeit der Maßnahmen und verbessert damit die objektive Sicherheit. Langfristig stärkt dies das Sicherheitsgefühl der Sportlerinnen und Sportler und ihrer Angehörigen.

Katharina Seßler, Vorsitzende des Sportbezirks München-Stadt im BLSV:

„Sportvereine sind viel mehr als nur ein Ort für Bewegung. Sie sind ein Ort für gelebte Gemeinschaft und gerade in der Großstadt für viele auch zweite Familie und Heimat. Zivilgesellschaftliche Themen sind für uns als Verband daher genauso wichtig wie sportliche Belange. Das Gefühl, sicher durchs Leben gehen zu können, ist für alle Menschen ein Grundbedürfnis. Wir freuen uns, hier einen Beitrag für all unsere Mitglieder und ihre Familien und Freunde leisten zu können.“

Die Kooperation soll dauerhaft in den Alltag der Vereine integriert werden. Gemeinsam setzen Polizei und Sportvereine ein starkes Zeichen für Sicherheit, Fairness und den Zusammenhalt in der Münchner Gesellschaft.

Philipp Lahm:

„In Sportvereinen geht es um mehr als Sport. Dort entwickelt man ein Bewusstsein für Regeln, übernimmt Verantwortung, lernt etwas über sich und die Welt. Diese Erfahrung habe ich auch bei meinem Heimatverein, der FT Gern, gemacht. Die Initiative "Polizei München meets Sportvereine" nutzt Vereine ganz gezielt, um Menschen Wissen und Kompetenzen zu sicherheitsrelevanten Themen zu vermitteln und einen Dialog zwischen Polizei und Bürgerinnen und Bürgern herzustellen. Das ist ein toller Ansatz, den ich gerne mit meiner Initiative „treffpunkt verein“ unterstütze.“

Bürgermeisterin Verena Dietl:

"Ich danke Polizeipräsident Thomas Hampel und der Münchner Polizei sowie dem BLSV ganz herzlich für die Kampagne „Polizei meets Sportvereine“. Ich unterstütze die Kooperation ausdrücklich und erkenne darin einmal mehr, wie wichtig und unentbehrlich die, oftmals ehrenamtliche, Arbeit unserer Münchner Sportvereine ist. Denn Sport im Sportverein ist mehr als nur gemeinsame Bewegung - er verbindet Menschen unabhängig von Geschlecht und Herkunft, ermöglicht Teilhabe und vermittelt wichtige Werte für die Gesellschaft."

Weitere Informationen zu verschiedenen Präventionsthemen finden Sie auf der https://www.polizei.bayern.de Webseite sowie auf unseren Social-Media-Kanälen:

Polizeipräsidium München:

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https://www.polizei.bayern.de/verkehr/verkehrssicherheitsarbeit/veo/093122/index.html

Sie möchten auch einem der vielen Sportvereine in München beitreten oder sich dort ehrenamtlich engagieren?

Hier finden Sie weitere Informationen und Kontakte:

BLSV:

https://www.blsv.de/

https://www.facebook.com/BayerischerLandesSportVerband/

https://www.instagram.com/#

https://www.youtube.com/user/bayernsportTV

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Philipp Lahm:

https://treffpunktverein.de/

https://www.instagram.com/treffpunktverein/

https://www.philipp-lahm-stiftung.de/

1098. Verkehrsunfall mit anschließendem Fahrzeugbrand – Neuhausen

Am Samstag, 25.07.2026, gegen 19:40 Uhr, befuhr eine 70-Jährige mit deutscher Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in München mit einem Ford die Tiefgarageneinfahrt eines Mehrfamilienhauses in Neuhausen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen prallte die 70-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache nach dem Befahren der abschüssigen Tiefgarageneinfahrt mit ihrem Pkw gegen einen Stützpfeiler. Unmittelbar nach dem Zusammenstoß geriet der Motorraum des Fahrzeugs in Brand.

Anwohner und Passanten außerhalb der Tiefgarage wurden auf den Unfall aufmerksam und leisteten umgehend Erste Hilfe. Es gelang ihnen, die 70-Jährige aus dem Fahrzeug zu bergen. Zudem führten sie mit einem Feuerlöscher erste Löschmaßnahmen durch.

Im weiteren Verlauf flammte der Brand erneut auf und griff auf das Fahrzeug über, das vollständig ausbrannte. Die Bewohner des darüberliegenden Anwesens wurden durch Zeugen auf den Brand aufmerksam gemacht und verließen das Gebäude eigenständig.

Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand endgültig löschen.

Die 70-Jährige wurde durch den Rettungsdienst erstversorgt und mit schweren Verletzungen in ein Münchner Krankenhaus gebracht. Am Sonntag 26.07.2027, gegen 15:30 Uhr, erlag die 70-Jährige im Krankenhaus ihren Verletzungen.

Mehrere Ersthelfer erlitten leichte Verletzungen durch Rauchgas und wurden vor Ort durch einen Rettungsdienst medizinisch versorgt.

Während der Einsatzmaßnahmen musste die Volkartstraße zwischen der Landshuter Allee und der Frundsbergstraße für etwa eineinhalb Stunden vollständig gesperrt werden.

Nach Beendigung des Feuerwehreinsatzes konnten die Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren.

Durch den Brand entstanden zudem Sachschäden an der Tiefgarage und den darin befindlichen Fahrzeugen. Die genaue Höhe kann bis dato noch nicht beziffert werden.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen.

1099. Festnahme eines Tatverdächtigen nach exhibitionistischer Handlung – Thalkirchen

Am Sonntag, 26.07.2026, gegen 16:45 Uhr, joggte eine 44-jährige Deutsche mit Wohnsitz in München im Bereich Thalkirchen. Dort bemerkte sie in einem Gebüsch eine nackte männliche Person, welche sexuelle Handlungen an sich vornahm.

Der Mann suchte den Blickkontakt zur 44-Jährigen und sprach diese an. Daraufhin wählte sie den Polizeinotruf 110. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Tatverdächtige, ein 29-Jähriger mit serbischer Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in Serbien, durch Polizeibeamte im Bereich des Tatorts angetroffen werden.

Er wurde wegen der exhibitionistischen Handlung angezeigt und nach Durchführung aller polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Das Kommissariat 15 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1100. Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw; sechs Personen leicht verletzt; Verursacher flüchtet fußläufig – Schwabing-Freimann

Am Freitag, 24.07.2026, gegen 21:50 Uhr, befuhr eine bislang unbekannte männliche Person mit einem grauen Pkw, Audi, den Frankfurter Ring in Richtung Ingolstädter Straße. Zeitgleich befuhr ein 47-jähriger französischer Staatsbürger mit einem schwarzen Pkw, Toyota, den Frankfurter Ring in Richtung der A9. An der Einmündung zur Max-Bill-Straße wollte der 47-Jährige den Kreuzungsbereich geradeaus überqueren, während der entgegenkommende unbekannte Autofahrer (grauer Audi A3) nach links in die Max-Bill-Straße abbiegen wollte.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen zeigte die Ampel für beide Verkehrsteilnehmer Grünlicht. Beim Abbiegevorgang des bislang unbekannten Fahrers des grauen Audi kollidierte dieser in der Kreuzungsmitte frontal mit dem Pkw des 47-Jährigen.

Unmittelbar nach der Kollision entfernte sich der unbekannte Autofahrer zu Fuß in Richtung Max-Bill-Straße und stieg vermutlich an der Haltestelle Schwabing-Nord in eine Trambahn.

Die vier Insassen des schwarzen Toyotas wurden jeweils leicht verletzt und vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt.

Der unbekannte Autofahrer wurde nach derzeitigen Erkenntnissen vermutlich ebenfalls leicht verletzt. Sein Beifahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt.

Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

Die weiteren Ermittlungen führt die Münchner Verkehrspolizei.

Der Fahrer des grauen Audi kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, ca. 25 Jahre, begkleidet mit einem weißen Oberteil und heller Jeans

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089 6216-3322, in Verbindung zu setzen.