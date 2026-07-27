AMBERG. Am Donnerstag, 23.07.2026, wurde ein Bürger in Amberg Opfer eines sogenannten Schockanrufs. Unbekannte Täter täuschten eine Notsituation vor und erbeuteten dabei einen hohen Bargeldbetrag.

Gegen 12:30 Uhr wurde der Geschädigte telefonisch von einer unbekannten Person kontaktiert. Diese gab sich als dessen Schwester aus. Im weiteren Verlauf übernahm ein männlicher Täter das Gespräch und stellte sich als Polizeibeamter vor. Dieser behauptete, die Schwester des Geschädigten habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht und müsse nun gegen Zahlung einer Kaution freikommen.

Der Geschädigte glaubte den Angaben der Täter. Zunächst wurde eine Kaution in Höhe von über 50.000 Euro gefordert. Nach einem weiteren Anruf erhöhten die Täter die geforderte Summe auf 95.000 Euro.

In der Herrnstraße in Amberg fand die Übergabe des Geldes statt. Der Senior übergab schließlich die 95.000 Euro in einer Plastiktüte aus dem Fenster seines Pkw heraus an einen unbekannten männlichen Täter. Der Abholer war zu Fuß unterwegs, nahm das Geld entgegen und entfernte sich anschließend von der Herrnstraße in Richtung Schreinergasse.

Der Abholer wird wie folgt beschrieben:

männlich

ca. 40 Jahre alt

ca. 170 cm groß

kräftige Statur

sehr kurze Haare, möglicherweise Glatze

Bekleidung: schwarze Hose und Jacke, schwarzes/ dunkles Cap, schwarze Lederfalttasche

Täter trug bei Tatausführung ein sichtbares Namensschild mit der Aufschrift „Berg“

Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Personen, die am Donnerstag, 23.07.2026, zwischen 14.15 Uhr und 15.30 Uhr im Bereich der Herrnstraße/Schreinergasse in Amberg verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zur Identität des Geldabholers geben können, sich zu melden. Insbesondere werden Zeugen gesucht, die eine männliche Person beobachtet haben, die sich zur Tatzeit zu Fuß im Bereich der Herrnstraße aufhielt und möglicherweise mit der Geldübergabe in Verbindung steht.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizeiinspektion Amberg unter der Telefonnummer 09621/890-0 entgegen.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang erneut darauf hin: Polizeibeamte fordern niemals Bargeld oder Wertgegenstände als Kaution oder zur vermeintlichen Sicherung von Vermögenswerten. Bei verdächtigen Anrufen sollten Betroffene das Gespräch beenden und eigenständig über die bekannten Rufnummern Kontakt zu Angehörigen oder der Polizei aufnehmen.