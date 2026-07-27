REGENSTAUF, LKR. REGENSBURG. Eine Seniorin aus Regenstauf ist am Donnerstag Opfer einer perfiden Betrugsmasche geworden. Unbekannte Täter setzten sie mit einem sogenannten Schockanruf unter erheblichen psychischen Druck. Letztendlich kam es zur Übergabe von Goldschmuck. Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt und sucht Zeugen.

Am Donnerstagmittag, 23.07.2026, gegen 12:20 Uhr meldete sich ein angeblicher Polizeibeamter telefonisch bei der Geschädigten. Er schilderte, ihre Tochter habe einen schweren Verkehrsunfall verursacht, bei dem ein Mensch ums Leben gekommen sei. Zudem habe die Tochter nach dem Unfall Fahrerflucht begangen und befinde sich aufgrund ihres psychischen Ausnahmezustands mittlerweile in einem Krankenhaus.

Um eine Entlassung der Tochter zu ermöglichen, müsse ein Betrag von 50.000 Euro als Kaution hinterlegt werden. Im weiteren Verlauf hielten die Täter die Seniorin über einen Zeitraum von etwa eineinhalb Stunden nahezu ununterbrochen am Telefon und versetzten sie dabei wiederholt in Warteschleifen. Dadurch verhinderten sie, dass die Geschädigte Rücksprache mit Angehörigen oder der Polizei halten konnte.

Gegen 14:00 Uhr erschien schließlich ein unbekannter Abholer in der Mozartstraße in Regenstauf. Die Seniorin übergab dem Mann Goldschmuck. Anschließend entfernte sich der Täter in unbekannte Richtung.

Der noch unbekannte Abholer wird wie folgt beschrieben:

männlich

ca. 30 Jahre alt

ca. 160 cm groß

mitteleuropäische Erscheinung

Brillenträger

helle Bekleidung, trug eine Cap

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen wegen Betrugs übernommen und bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 0941/506-2888 zu melden. Jede Beobachtung kann von Bedeutung sein

Die Polizei warnt vor dieser Betrugsmasche und gibt folgende Tipps: