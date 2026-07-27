ROSENHEIM. Am frühen Montagmorgen, 27. Juli 2026, meldeten mehrere Anrufer, dass ein Pkw Golf in die Auslage eines Juweliers in der Münchener Straße gefahren sei. Dort drangen drei maskierte Täter ein und flüchteten anschließend mit einem bereitstehenden Pkw Audi stadtauswärts. Die unmittelbar eingeleitete, groß angelegte Fahndung führte bislang nicht zum Ergreifen der Täter. Die Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim hat die Ermittlungen übernommen und bittet auch um Hinweise aus der Bevölkerung.

Am frühen Montagmorgen (27. Juli 2026), ab 04.09 Uhr gingen bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd mehrere Mitteilungen ein, dass ein Pkw VW Golf 3 in die Auslage des Juweliers in der Münchener Straße in Rosenheim gefahren und drei maskierte Täter dort eingestiegen seien. Die Einbrecher gingen gezielt und schnell vor und flüchteten im Anschluss mit einer dunklen Pkw Audi-Limousine stadtauswärts.

Sofort wurde eine Großfahndung bis ins benachbarte Ausland eingeleitet - mit Unterstützung sämtlicher verfügbarer Polizeikräfte, der Bundespolizei und eines Polizeihubschraubers Bislang verlief die Fahndung jedoch ohne Erfolg.

Von den Tätern ist derzeit bekannt, dass es sich um 3 Personen handelt, die allesamt schwarz gekleidet waren und Sturmhauben trugen. Alle drei seien ca. 180 cm groß. Als Fluchtfahrzeug diente eine dunkle Audi Limousine.

Nach ersten Erkenntnissen beläuft sich der Beuteschaden auf einen hohen mittleren bis oberen fünfstelligen Euro-Betrag. Der reine Sachschaden liegt ersten Schätzungen zufolge im unteren fünfstelligen Bereich.

Die ersten Ermittlungen vor Ort wurden durch Beamte der Polizeiinspektion Rosenheim und des Kriminaldauerdienstes der Kriminalpolizei Rosenheim koordiniert und getätigt. Die weitere Untersuchuchungen und Ermittlungen in dem Fall wird vom zuständigen Fachkommissariat 2 der Kriminalpolizei Rosenheim, unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, Zweigstelle Rosenheim, fortgeführt.

Die Kriminalermittler bitten auch um Hinweise aus der Bevölkerung:

Wer hat im Zusammenhang mit dem Einbruch am Montagmorgen, 27. Juli 2026, gegen 4 Uhr, im Umfeld des Juweliergeschäfts in der Münchener Straße in Rosenheim verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder Personen gesehen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten?

Wem sind vor dem Einbruch bereits verdächtige Personen oder Fahrzeuge, insbesondere ein älterer VW Golf und eine dunkle Audi Limousine im Umfeld der Münchner Straße aufgefallen?

Der Kriminalpolizei ist bekannt, dass ein Pärchen die Täter hat in das Fluchtfahrzeug einsteigen sehen. Diese Personen werden als Zeugen gesucht und dringend gebeten sich zu melden.

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben, welche mit der Tat in Verbindung stehen könnte.

Sachdienliche Hinweise können unter der Telefonnummer 08031/200-0 bei der Kriminalpolizei Rosenheim oder bei jeder anderen Dienststelle gegeben werden.