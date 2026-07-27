PFARRKIRCHEN, LKR. ROTTAL-INN. Am Samstagvormittag (25.07.2026) ereignete sich auf der Staatsstraße zwischen Triftern und Pfarrkirchen ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem eine 32-jährige Pkw-Fahrerin aus Pfarrkirchen tödlich verletzt wurde.

Die 32-Jährige befuhr gegen 10:45 Uhr mit ihrem Audi A3 die Staatsstraße von Triftern kommend in Fahrtrichtung Pfarrkirchen. Im Bereich „Herrgott im Tal“ geriet sie aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem Fahrzeug auf das rechte Bankett. Beim anschließenden Gegenlenken verlor sie die Kontrolle über den Pkw, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte mit der Beifahrerseite gegen einen dortigen Baum.

Durch die Wucht des Aufpralls erlitt die Fahrzeugführerin so schwere Verletzungen, dass sie trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen noch an der Unfallstelle verstarb.

Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.

Neben dem Rettungsdienst und der Polizei waren die Freiwilligen Feuerwehren Pfarrkirchen, Triftern und Untergrasensee zur technischen Hilfeleistung und Absicherung der Unfallstelle im Einsatz. Die Staatsstraße war für mehrere Stunden für den kompletten Verkehr gesperrt.

Die Polizeiinspektion Pfarrkirchen hat die Ermittlungen zur bislang ungeklärten Unfallursache aufgenommen.

Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08561/6904-0 bei der Polizeiinspektion Pfarrkirchen zu melden.

Medienkontakt: Polizeiinspektion Pfarrkirchen, Tel. 08561/9604-0

Veröffentlicht: 27.07.2026, 07.20 Uhr