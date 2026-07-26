DIRLEWANG. Am Sonntag gegen 11:30 Uhr kam es auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Hartenthal und Lauchdorf zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem Rennradfahrer. Ein 59-Jähriger befuhr mit seinem Rennrad die geteerte Ortsverbindungsstraße von Hartenthal kommend in Richtung Lauchdorf durch ein Waldstück. Im Auslauf einer abschüssigen langgezogenen Rechtskurve kam dieser alleinbeteiligt aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem neben der Fahrbahn befindlichen Baumstumpf. Trotz sofort eingeleiteter Rettungs- und Wiederbelebungsmaßnahmen von Ersthelfern und Einsatzkräften, erlag der 59-Jährige noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Am Rennrad entstand geringer Sachschaden. Während der Unfallaufnahme musste die Ortsverbindungsstraße komplett gesperrt werden. Die Unfallaufnahme erfolgte durch Beamte der PI Mindelheim mit Unterstützung der PI Bad Wörishofen. Die weiteren abschließenden Ermittlungen zum Unfallhergang werden durch die PI Mindelheim geführt. Ebenfalls an der Unfallstelle befand sich der Rettungsdienst mit einem Rettungswagen sowie einem Notarzt. (PI Mindelheim)

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