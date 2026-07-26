BAYREUTH. Dank einer aufmerksamen Zeugin konnten am Freitagnachmittag drei mutmaßliche Ladendiebe überführt werden. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen übernommen.

Gegen 16.30 Uhr bemerkte die Zeugin, wie zwei Personen auf dem Parkplatz eines Discounters in der Nürnberger Straße mutmaßliches Diebesgut in ein Fahrzeug luden und anschließend davonfuhren. Aufgrund der Beschreibung des gesuchten Ford entdeckten Polizeibeamte das Fahrzeug mit drei Insassen auf dem Parkplatz eines weiteren Discounters in der Nürnberger Straße.

Bei der anschließenden Kontrolle fanden die Beamten im Fahrzeug eine große Menge mutmaßlich gestohlener Waren, darunter Kosmetika und Lebensmittel, überwiegend Kaffeebohnen.

Die Polizisten stellten die Mobiltelefone, das mutmaßliche Diebesgut sowie das Fahrzeug sicher. Der 20-jährige Italiener sowie die 19- und 22-jährigen rumänischen Frauen müssen sich nun wegen des Verdachts des Bandendiebstahls strafrechtlich verantworten.