ANSBACH. (686) Am Samstagnachmittag (25.07.2026) geriet das Obergeschoss eines Einfamilienhauses in Winterschneidbach (Ansbach) in Brand. Verletzt wurde niemand.



Bewohner des Hauses bemerkten gegen 13:30 Uhr, dass Rauch aus einem Fenster im Obergeschoss quoll. Sie alarmierten umgehend die Feuerwehr und informierten eine noch im Haus befindliche Frau, die sich daraufhin rechtzeitig ins Freie begeben konnte. Das Obergeschoss des Hauses stand zwischenzeitlich in Vollbrand. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf über 100.000 Euro. Das Haus ist bis auf Weiteres nicht mehr bewohnbar.

Was den Brand ausgelöst hat, ist indes noch unklar und nun Gegenstand der Ermittlungen des zuständigen Fachkommissariats der Ansbacher Kriminalpolizei.



Erstellt durch: Marc Siegl