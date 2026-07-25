Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen auf der B12

JENGEN. Am frühen Freitagnachmittag ereignete sich auf der Bundesstraße 12 bei Jengen ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Drei Kraftfahrzeuge waren an dem Vorfall beteiligt. Der 61‑jährige Unfallverursacher fuhr mit seinem Pkw in Fahrtrichtung Buchloe, geriet jedoch aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Dort kollidierte er mit einem auf der Überholspur fahrenden Pkw, eines 45-Jährigen. Durch die Kollision geriet das Fahrzeug des 45‑jährigen Fahrers ins Schleudern und prallte gegen die Leitplanke. Dabei wurde ein Rad abgerissen, ein weiterer Pkw‑Fahrer kollidierte mit dem abgerissenen Rad. Nach dem Zusammenstoß geriet der 61‑jährige Unfallverursacher zunächst noch weiter auf die Gegenfahrbahn. Ein weiterer Pkw‑Fahrer konnte ihm noch ausweichen, ehe der Unfallverursacher sein Fahrzeug wieder auf die rechte Fahrbahnseite zurückführte, wo es schließlich zum Stillstand kam. Bei dem Unfall wurde eine Person verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. An den drei beteiligten Fahrzeugen entstand ein erheblicher Sachschaden, teils Totalschäden. Aufgrund des Unfalls musste die B 12 zwischen Jengen und Germaringen für etwa eine Stunde gesperrt werden. (PI Buchloe)

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