KAUFBEUREN. Am frühen Samstagnachmittag ereignete sich ein Fahrzeugbrand auf der Neugablonzer Straße, Höhe Buronstraße. Ein technischer Defekt setzte den Motorraum des durch Benzin angetriebenen Pkw in Brand und konnte mittels Feuerlöscher nicht mehr gelöscht werden. Das Fahrzeug war mit zwei Erwachsenen und einem Kind besetzt. Die Insassen konnten den Fahrgastraum rechtszeitig und unverletzt verlassen. Der Pkw brannte vollständig aus und wurde von der Feuerwehr Kaufbeuren gelöscht. Die Neugablonzer Straße war für eine Stunden gesperrt. Der Sachschaden an dem Pkw älteren Baujahrs bewegt sich voraussichtlich im niedrigen vierstelligen Bereich. (PI Kaufbeuren)

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