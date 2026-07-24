NAILA, LKR. HOF. Einen acht Jahre alten Jungen bargen Helfer am Freitagabend aus dem Freibad in Naila.

Nach ersten Erkenntnissen entdeckten Badegäste am Freitagabend gegen 17 Uhr einen acht Jahre alten Jungen, der leblos im Nichtschwimmerbecken trieb. Mehrere Ersthelfer, darunter auch die Badeaufsicht, holten das Kind sofort aus dem Wasser und begannen mit der Wiederbelebung. Unter laufender Reanimation kam der Junge in ein Krankenhaus. Der Gesundheitszustand des Jungen mit afghanischer Staatsangehörigkeit ist kritisch.

Die genauen Umstände des Unfalls sind derzeit noch unklar. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 09282/97904-0 bei der Polizei Naila zu melden.