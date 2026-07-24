Regensburg; Prüfening. Am heutigen Freitag, den 24.07.2026, informierten das Polizeipräsidium Oberpfalz und die Staatsanwaltschaft Regensburg im Rahmen einer Pressekonferenz über den aktuellen Stand der Ermittlungen zum tödlichen Messerangriff in einer Bankfiliale in der Stromerstraße in Regensburg.

Auf dem Podium waren Polizeivizepräsident Erwin Frankl, Staatsanwalt als Gruppenleiter Thomas Schug von der Staatsanwaltschaft Regensburg sowie der Leiter der Kriminalpolizei Regensburg, Leitender Kriminaldirektor Robert Fuchs.

Zum aktuellen Ermittlungsstand wurde bekannt gegeben, dass es am Donnerstag, den 23.07.2026, gegen 14:50 Uhr in einer Bankfiliale im Rennweg in Regensburg zu einer Gewalttat kam, die einen umfangreichen Polizeieinsatz auslöste.

Ein 20-jähriger deutscher Tatverdächtiger verletzte einen Mann in der Bankfiliale mit einem Messer schwer. Unmittelbar nach der Tat zog sich der Tatverdächtige in einen Raum innerhalb des Gebäudes zurück. Im westlichen Bereich der Bank brachten sich zeitgleich zwei Personen in einem anderen Raum in Sicherheit.

Bereits um 14:54 Uhr trafen die ersten Einsatzkräfte der Polizei am Tatort ein. Gegen 15:00 Uhr gelang es den Einsatzkräften, den schwer verletzten Mann über ein Fenster aus der Bankfiliale zu retten. Er wurde umgehend dem Rettungsdienst übergeben und mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Regensburger Krankenhaus eingeliefert, wo er trotz medizinischer Behandlung seinen Verletzungen erlag.

Ebenfalls gegen 15:00 Uhr konnten ein Ehepaar mit seinem Kind, das sich als Kunden in der Bankfiliale befand, sowie ein Kundenberater der Bank unverletzt aus dem Gebäude evakuiert werden. Die beiden Personen, die sich im westlichen Bereich der Bank in einem Raum in Sicherheit gebracht hatten, wurden im weiteren Einsatzverlauf ebenfalls unverletzt aus dem Gebäude geführt.

Da sich der Tatverdächtige weiterhin im Gebäude befand, sperrte die Polizei den Bereich um die Bankfiliale weiträumig ab. Im weiteren Verlauf wurden Spezialkräfte hinzugezogen, die den 20-jährigen Tatverdächtigen schließlich um 17:43 Uhr im Gebäude widerstandslos festnahmen. Der Tatverdächtige blieb bei dem Zugriff unverletzt.

Der 20-Jährige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Regensburg am 24.07.2026 einem Haftrichter beim Amtsgericht Regensburg vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl, woraufhin der Mann in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde. Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt wegen Mordes sowie eines versuchten Raubdelikts in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Regensburg.