PASSAU, LKR. FREYUNG-GRAFENAU. Am Donnerstag, 23.07.2026, kam es in mehreren Drogeriemärkten zu Betrugsversuchen. In drei Fällen gelang es den Tatverdächtigen, sich durch die Vorlage gefälschter Kassenbelege Bargeld auszahlen zu lassen. Zwei Tatverdächtige, konnten im Zuge der Fahndung festgenommen werden.

Im Laufe des Nachmittags gaben die Tatverdächtigen in Drogeriemärkten in Salzweg und Passau originalverpackte elektrische Zahnbürsten unter Vorlage gefälschter Kassenbelege zurück. In insgesamt drei Fällen wurde hierbei Bargeld ausbezahlt. In weiteren Drogeriemärkten in Waldkirchen, Freyung und Grafenau wurde dieselbe Betrugsmasche versucht. Dort kam es jedoch zu keiner Auszahlung. Insgesamt entstand ein Schaden im mittleren dreistelligen Eurobereich.

Als die Tatverdächtigen das Gelände eines Drogeriemarktes in Grafenau verlassen wollten, konnten sie mit ihrem Pkw der Marke Skoda einer Kontrolle unterzogen werden. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs wurden mehrere gefälschte Kassenbelege sowie mehr als 20 originalverpackte elektrische Zahnbürsten aufgefunden. Ob diese aus vorangegangenen Straftaten stammen, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Passau wurden zudem die Wohnungen der beiden Tatverdächtigen durchsucht. Dabei wurden weitere Kassenbelege sowie originalverpackte Kleidungsstücke und elektrische Zahnbürsten aufgefunden.

Der Pkw sowie die aufgefundenen Gegenstände wurden beschlagnahmt.

Die beiden 19-jährigen deutschen Tatverdächtigen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Zeugenaufruf

Es ist nicht auszuschließen, dass die Tatverdächtigen die beschriebene Betrugsmasche bereits zuvor in weiteren Drogeriemärkten versucht haben. Filialverantwortliche oder Mitarbeiter von Drogeriemärkten, die ähnliche Vorfälle festgestellt haben oder Hinweise zu entsprechenden Taten geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Passau unter der Tel. 0851/9511-0 in Verbindung zu setzen.

Die weiteren Ermittlungen, unter anderem wegen des Verdachts von Betrugsdelikten, werden von der Polizeiinspektion Passau unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Passau geführt.

Medienkontakt: Polizeiinspektion Passau, PHM Knon, Tel. 0851/9511-1032

Veröffentlicht: 24.07.2026, 14.15 Uhr