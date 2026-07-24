Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Bayreuth

A9 / BAYREUTH. Am Mittwoch gegen 18 Uhr kontrollierten Beamte der Zentralen Einsatzdienste Bayreuth auf der A9 in Fahrtrichtung Süden einen Land Rover mit Berliner Zulassung. Bei der Überprüfung des 35-jährigen kroatischen Fahrers fanden die Beamten Kokain im zweistelligen Grammbereich, mehrere Mobiltelefone, mehrere tausend Euro Bargeld sowie ein Pfefferspray im Fahrzeug. Die Polizisten stellten die Drogen und die Beweismittel sicher und nahmen den Mann vorläufig fest. Anschließend übernahm die Kriminalpolizei Bayreuth die weiteren Ermittlungen.

Am Donnerstag wurde der 35-jährige Kroate einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bayreuth Untersuchungshaftbefehl. Seitdem sitzt der Mann in einer Justizvollzugsanstalt ein.