NEU-ULM/KEMPTEN. In einer weiteren konzertierten Aktion führten Einsatzkräfte am 23.07.2026 in den frühen Morgenstunden an insgesamt 23 Objekten in den Landkreisen Unterallgäu, Ostallgäu und Oberallgäu, in den Städten Kempten, Memmingen und Kaufbeuren sowie im Landkreis Ravensburg Durchsuchungsmaßnahmen durch. Die Maßnahmen erfolgten zeitgleich und wurden von Einsatzkräften der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei und zentralen Einsatzdiensten des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West sowie Einsatzkräften des Polizeipräsidiums Ravensburg umgesetzt.

Die Kriminalpolizeiinspektion mit Zentralaufgaben des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West führt unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaften Memmingen und Kempten ein umfangreiches Ermittlungsverfahren u.a. wegen des Verdachts des bandenmäßigen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge.

Die Maßnahmen knüpften an umfangreiche Durchsuchungen im März dieses Jahres an. Bereits damals konnten erhebliche Mengen verschiedener Betäubungsmittel sowie zahlreiche weitere Beweismittel sichergestellt werden. Die hierbei gewonnenen Erkenntnisse führten zu den nun vollzogenen weiteren Durchsuchungsbeschlüssen.

Im Rahmen der gestrigen Durchsuchungsmaßnahmen stellten die Einsatzkräfte erneut erhebliche Mengen an Betäubungsmittel sicher. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden über ein Kilogramm Amphetamin und weitere Betäubungsmittel, darunter auch eine nicht geringe Menge Kokain, sowie Marihuana aufgefunden und sichergestellt. Darüber hinaus beschlagnahmten die Ermittler verschiedene verbotene Gegenstände sowie zahlreiche Mobiltelefone.

Bei einem 32-jährigen deutschen Staatsangehörigen fanden die Einsatzkräfte etwa ein Kilogramm Betäubungsmittel. Aufgrund der sichergestellten Rauschgiftmenge beantragte die zuständige Staatsanwaltschaft den Erlass eines Haftbefehls. Der Beschuldigte wurde am 24.07.2026 dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Kempten vorgeführt. Der Haftbefehl wurde bestätigt und gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt.

Im Zuge der Durchsuchungsaktion wurde ebenfalls der Haftbefehl gegen einen 22-jährigen Deutschen aus dem Raum Kempten vollzogen, bei dem bereits im März 2026 eine nicht geringe Menge an Betäubungsmitteln sichergestellt worden war.

Die Auswertung der umfangreichen Beweismittel sowie die kriminaltechnischen Untersuchungen werden die Ermittler noch über einen längeren Zeitraum beschäftigen. Die Ermittlungen dauern an und werden – auch länderübergreifend – mit Nachdruck fortgeführt. (PP Schwaben Süd/West)

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