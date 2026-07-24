Mobile Wache unterwegs
Die aktuellen Termine sind für Sie unter folgendem Link aufgeführt:
Die Bayerische Polizei - Termine der Mobilen Wache des PP SWN
Hochzoll – Im Zeitraum von Mittwoch (22.07.2026), 18:00 Uhr bis 21:00 Uhr kam es zu einem Diebstahl in der Oberländer Straße.
Ein oder mehrere unbekannte Täter entwendeten vor einem Kiosk ein versperrtes blaues E-Bike der Marke Haibike.
Der Beuteschaden beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Betrag.
Die Polizei ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost, unter der Telefonnummer 0821/323-2310, entgegen.
Lechhausen – Am Donnerstag (23.07.2026), gegen 16:30 Uhr fuhr ein 37-Jähriger mit einem Auto in der Steinernen Furt.
Bei der Kontrolle der angebrachten Kennzeichen des Fiats stellte sich heraus, dass eines davon gefälscht war. Zudem bestand für das Fahrzeug kein gültiger Versicherungsvertrag.
Die Verkehrspolizei ermittelt nun unter anderem wegen Urkundenfälschung, Kennzeichenmissbrauchs und wegen eines Vergehens nach dem Pflichtversicherungsgesetz.
Der 37-Jährige besitzt die rumänische Staatsangehörigkeit.
Lechhausen – Am Donnerstag (23.07.2026), gegen 16:30 Uhr fuhr ein 41-Jähriger mit einem Auto in der Steinernen Furt.
Bei der Kontrolle des Fords stellte sich heraus, dass die angebrachten Kennzeichen für ein anderes Fahrzeug ausgegeben waren. Zudem bestand für das Fahrzeug kein gültiger Versicherungsvertrag.
Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Urkundenfälschung, Kennzeichenmissbrauchs und wegen eines Vergehens nach dem Pflichtversicherungsgesetzt.
Der 41-Jährige besitzt die rumänische Staatsangehörigkeit
Spickel-Herrenbach – Im Zeitraum von Donnerstag (23.07.2026), 08:30 Uhr bis 18:00 Uhr kam es zu einem Unfall in der Paul-Eipper-Straße.
Ein bislang unbekannter Täter touchierte einen geparkten violetten Fiat im linken Bereich der vorderen Stoßstange und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.
Es entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro.
Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.
Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd, unter der Telefonnummer 0821/323-2710, entgegen.
Innenstadt - Im Zeitraum von Montag (20.07.2026), 19:00 Uhr bis Dienstag (21.07.2026), 05:30 Uhr kam es zu einer Sachbeschädigung in der Ottostraße.
Ein oder mehrere unbekannte Täter zerkratzten die linke Fahrzeugseite eines geparkten grünen Dacias.
Der Sachschaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt.
Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung an einem Kraftfahrzeug.
Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte, unter der Telefonnummer 0821/323-2110, entgegen.
Lechhausen – Am Donnerstag (23.07.2026), gegen 12:45 Uhr kam es zu einem versuchten Raub in der Neuburger Straße.
Ein bislang unbekannter Täter betrat eine Werkstatt, sprach einen 91-Jährigen an und verwickelte diesen in ein Gespräch. Der unbekannte Täter wurde vom 91-Jährigen des Platzes verwiesen, kehrte aber kurze Zeit später zurück in die Werkstatt.
Dort ging er gezielt auf den 91-Jährigen zu, griff diesen in die Jackentasche und stieß in zu Boden. Anschließend durchsuchte er eine Tasche und verließ die Werkstatt wieder.
Der 91-Jährige wurde leicht verletzt.
Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben:
- ca. 25 Jahre
- weißes T-Shirt
- schwarze lange Hose
- dunkles Cappy
Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun u.a. wegen eines versuchten Raubes.
Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg, unter 0821/323-3821, entgegen.
Buchdorf - Am Donnerstag, (23.07.26), führte die Verkehrspolizeiinspektion Donauwörth zusammen mit der Bereitschaftspolizei Eichstätt, Schwerlastkontrollen an der B 2 in Fahrtrichtung Donauwörth durch.
Im Rahmen der Kontrollaktion wurde ein Lkw festgestellt, welcher trotz bestehendem Lkw-Überholverbots überholte. Nach Anhaltung wurde die gefahrene Geschwindigkeit des Sattelzuges ausgelesen. Der 28-jährige Lkw-Fahrer war mit über 100 km/h bei erlaubten 60 km/h unterwegs.
Den Fahrer erwartet nun ein Bußgeld im niedrigen vierstelligen Bereich, zwei Punkten im Fahreignungsregister und ein einmonatiges Fahrverbot.
Der Fahrer besitzt die türkische Staatsangehörigkeit.
Harburg - Am Donnerstag, den 23.07.2026, führten die Schwerverkehr- und Gefahrgutkontrollgruppe der Verkehrspolizeiinspektion Augsburg zusammen mit der Autobahnpolizeistation Gersthofen Schwerpunktkontrollen im Zusammenhang mit der Überwachung des gewerblichen Güterkraftverkehrs auf der B 25 durch.
An der Kontrollstelle bei Ebermergen wurden in der Kontrollzeit 19 Lkw und ihre Fahrer zur Kontrolle angehalten.
Bei 7 Lkws waren keine Beanstandungen feststellbar.
Bei 12 Lkw und deren Fahrern mussten wegen verschiedener, gleichzeitig begangener Verstöße Anzeigen erstellt werden.
Unter den beanstanden LKW – Fahrern hatten zwei die deutsche Staatsangehörigkeit. Zehn Fahrer waren aus verschiedenen EU – Ländern.
Bei einem 39-Jährigen und 21-Jährigen LKW-Fahrer unterbanden die Beamten die Weiterfahrt.
Die Verkehrspolizei ermittelt nun unter anderem wegen illegalen Aufenthaltes, illegaler Beschäftigung sowie nach Verstößen nach der Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrszulassungsordnung und dem Fahrpersonalgesetz.
Zudem stellten die Beamten ein Verstoß nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz fest.
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